Las Cortes Valencianas han aprobado la Ley valenciana de transexualidad propuesta por el Consell con el apoyo de PSPV, Compromís, Podemos y Cuidadanos (Cs) y el voto en contra del PP.

Esta ley, que encuentra su fundamentación en la “Ideología de Género”, uno de los pilares de la reingeniería social que busca estructurar nuestra sociedad al margen de toda trascendencia y que cuyo principal objetivo es destruir la familia.

La ley se aprueba sin tener en cuenta el derecho de los padres a la educación de sus hijos, derecho inalienable que trasciende cualquier disposición legal. Se quiere implantar en todos los centros educativos, públicos, concertados y privados, desde la educación infantil, es decir, se asegura que ninguno de ellos pueda estar libre de esta disposición.

Según se desprende del texto de la Ley, se pretende facilitar a estos niños que no tienen clara su identidad sexual, tratamientos de “reasignación de sexo”, tanto quirúrgicos como hormonales, a una edad en la que el desarrollo corporal aún no ha sido completado, con los indudables efectos médicos negativos que ello pueda tener.

No se considera el gran porcentaje de estos niños, que cuando alcanzan la madurez desean retornar al sexo que tenían al nacer, cosa que puede plantear importantes problemas médicos y humanos, de los que no es el menor el elevado índice de suicidios, 20 veces superior, a los de un grupo no transexual de la misma edad y sexo.

Los importantes recursos económicos y sociales que se van a habilitar para cumplir estos fines, son a nuestro juicio, desproporcionados para el número de ciudadanos transexuales existentes en nuestra población, alrededor de 4.5 por 100.000, según datos sociológicos contrastados.

Un peligro para las libertades

Transexualidad y cambio de sexo en menores es el tema central de la interesante entrevista a Benigno Blanco que recientemente se ha difundido en las redes sociales y medios de comunicación.

Blanco compareció en las Cortes Valencianas con motivo del proyecto de ley de transexualidad. Allí indicó que el texto “es un peligro para las libertades dada la asunción de ese confesionalismo de género y, además, por su carácter intervencionista hasta el agobio”.

Alertó también a los legisladores de que de aprobarse esta norma en dicha Comunidad “habrá una visión de la sexualidad asumida por el poder público y, en consecuencia, los ciudadanos que no comparten esa visión o ideología verán restringida su libertad de pensamiento y expresión en la materia”.

Masculino o femenino, ¿Una construcción social?

El Observatorio de Bioética junto a otras entidades como FCAPA, Colegios Diocesanos, Escuelas Católicas y otras instituciones, ha editado un vídeo, desde el más profundo respeto, dirigido a valorar latransexualidad y más específicamente la Ley valenciana.

