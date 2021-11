La Universidad Católica de Valencia, miembro de la Federación Europea, estuvo presente los los pasados 29, 30 y 31 de octubre en Lisboa, con motivo de la celebración del V Foro Europeo «One of Us» . El encuentro, que analizó las raíces judeocristianas de Europa, las amenazas a la libertad y la defensa de la vida, fue inaugurado por, Presidenta de la Federación Portuguesa pela Vida yPresidente de One of Us. Asistieron más de 200 personalidades provenientes de diferentes países de todo el mundo.

Retos del futuro

La tercera mesa redonda trató de las actuales amenazas a la libertad en Europa y los retos de futuro. Fue moderada por el eslovaco Miroslav Mikolasik, miembro de la Ejecutiva de One of Us y ex eurodiputado. Intervinieron la rectora de la Universidad Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil; Pedro Barbas Homem, el catedrático de la Facultad de Derecho de Lisboa y ex rector de la Universidad Europea; Christophe Foltzenlogel, asesor jurídico de European Center of Law and Justice; y Alojz Peterle, ex primer ministro de Eslovenia.

La cuarta mesa redonda estudió el balance demográfico: envejecimiento y familia en el futuro de Europa, con el Christian Frei, miembro de la plataforma Cultural One of Us como moderador. Intervinieron Alejandro Macarrón Larumbe, Fundador y Director General de la Fundación española Renacimiento Demográfico; Anna Zsáborská, ex eurodiputada del Partido Unión Cristiana; Molnár Balázs, vicepresidente del Instituto Mária Kopp; y Ryszard Stocki, profesor de Psicología en la Universidad SWPS.

La quinta y última mesa llevó por título: Defendiendo la vida: testimonios por el futuro de una Europa fiel a la dignidad humana. La moderó Soemia Sibillo del Movimento Italiano per la Vita e intervinieron el director de Africa Life Youth, Richard Sempala; Elisa Magalini de Cav Castiglione; Weronika Przebierała, del Colegium Internarium, Ordo Iuris; Ellen Foell de la estadounidense HeartBeat International; la austríaca Barbara Pavelka, de Lebensbewegung; el portugués Artur Mesquita Guimarães, de la Plataforma Renovar; y el español Pablo Velasco, de ViViDores.