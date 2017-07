Transexual de 21 años se arrepiente de su cambio de sexo y quiere volver a ser chica otra vez a pesar de daños irreversible que ha sufrido

Familia desestructurada, adolescencia complicada, propaganda transexual en internet, mal diagnóstico médico y todo tipo de facilidades para cambiar de sexo sin un análisis exhaustivo. Este es el cóctel que vivió Zahra Cooper, una joven de 21 años que se hizo transexual y que ahora quiere volver a ser chica, aunque las consecuencias de todo lo que ha hecho son muy palpables y difícilmente reversibles. El caso de esta neozelandesa no es único y lo ocurrido con Cooper muestra la existencia de numerosas circunstancias que no se tienen en cuenta y que marcan la vida de estos jóvenes para siempre. La ideología pesa en muchos casos más que la propia salud de estas personas. Su caso ha sido publicado en un extenso reportaje en The New Zealand Herald y muestra el sufrimiento que ha pasado, con dos intentos de suicidio incluido, por un camino que nunca tendría que haber hecho.

*Foto: The New Zealand Herald