Amparo Aygües, miembro y colaboradora del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y Master en Bioética por la UCV, ha recibido el segundo premio Bernat Beny con su Trabajo Fin de Master: “La razón humana frente a la arrogancia tecnocientífica y la sombra de reemplazo. Evaluación ética y control social para recuperar el poder sobre los medios y los fines a partir de la obra de José Sanmartín”.

En su disertación bioética, la filósofa y periodista propone el modelo humanista del profesor José Sanmartín, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia ya fallecido, que, según la misma investigadora, “conserva intacta su vigencia”.

José Sanmartín advierte en los años 70 del siglo XX la urgencia de remover el entramado moderno del imperativo tecnológico regido por la máxima de que todo aquello que puede hacerse, debe hacerse como condición necesaria y suficiente de progreso. Por tanto, la ciencia descubre, la industria aplica y a las personas no les queda otra que conformarse. Esto nos sitúa, precisamente, en una pendiente resbaladiza entre lo técnicamente factible y lo moralmente lícito que, según la investigadora, constituye la almendra de la bioética.

La investigación, tutorizada por los doctores, D. José Alfredo Peris Cancio y Luís Sanmartín Cava, subraya que Sanmartín concibe la ciencia y la tecnología como un bien moral y se percata de la peligrosa deriva hacia un nuevo tipo de coacción de la condición humana que se enraíza en la reducción de la persona a mero dato biológico-material. De ahí, la necesidad de control social y de evaluación de los avances tecnológicos y científicos para que no invadan ámbitos de decisión sobre los medios y los fines de la vida humana, así como superar la reducción de los riesgos al uso, impacto o eficacia para abrirlos a otras consideraciones sociales, morales, económicas y políticas que no distraigan de una necesaria reflexión sobre si los avances precarizan o mejoran nuestras vidas.

Aygües asegura que “los seres humanos están preparados para la ética desde facultades radicadas en la propia biología, pero no limitadas por ésta, que hacen a cada uno valioso e inconmensurable. La dignidad de la persona otorga un valor infinito que no puede mejorarse tecnológicamente. Lo que urge es ganar en humanidad y mejorar las vidas de las personas para hacerlas más genuinamente humanas. Urge el reconocimiento del otro, no el reemplazo”, apunta.

Excelencia investigadora

La Fundación Prevere Bernat Beny, que reconoce con estos galardones la excelencia investigadora en la educación superior, ha otorgado el primer premio a la alumna del Máster en Psicología Jurídica de la UCV, Mercedes Prats, por su estudio sobre la prevención del ‘grooming’, una forma de acoso en la que un adulto contacta con un niño o adolescente para ganarse poco a poco su confianza y luego involucrarle en una actividad sexual.

En Reacciona: Unidos contra el grooming, Prats ha diseñado un programa de prevención de estos abusos contra la integridad psicológica y sexual de sus hijos basado en la “mediación parental”. Con su investigación, la alumna de la UCV busca dar recursos y herramientas a los padres y a las llamadas escuelas de familia, centros de formación para progenitores que les ayudan a desarrollar competencias y actitudes adecuadas en el entorno del hogar. Al mismo tiempo, este trabajo se proyecta hacia la continuación de esta investigación, sobre todo para realizar propuestas jurídicas y legales “cuando ya se ha perpetrado el abuso”.

Avances en investigación

La entrega de estos premios, que alternan de manera bianual el reconocimiento a proyectos de investigación y a trabajos de fin de grado y de máster, contó también con la presentación de los avances a los estudios galardonados anteriormente. La profesora Emilia Oliver, investigadora principal del equipo compuesto también por Raquel Ibáñez y Montserrat Escribano, expuso los logros alcanzados por el proyecto ‘Percepción de los futuros docentes sobre el uso de las redes sociales y su relación con la educación afectivo-sexual’. La investigación acumulada ha permitido realizar ya una propuesta pedagógica para la formación inicial en el Grado de Educación.

Mostraron también sus avances los profesores Alex March y Miguelina Cabral respecto de su estudio sobre la influencia de la aplicación de metodologías activas y ‘gamificación’ en la motivación del alumnado de distintas etapas en el aula de música. Especialmente destacaron lo relativo a la inteligencia artificial como recurso para el aula.

Bernat Beny, presidente de la Fundación Bernat Beny, y la decana de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la UCV, Ángela Serrano, presidieron el acto.