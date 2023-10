“Desde la cátedra de la cruz hasta el mostrador de la farmacia, sed dispensadores diarios de misericordia. La vuestra no es una profesión, es una misión.”

Esta es una de las ideas principales que el Papa Francisco quiso transmitir a los farmacéuticos cuando queda un año para que la Farmacia Vaticana cumpla 150 años desde su fundación en 1874. El santo padre quiso recordar, el pasado 18 de septiembre, al Beato Pio IX quien confío al Superior General de la Orden de San Juan de Dios la misión de crear una farmacia en el Vaticano que a día de hoy, da servicio no solo a los empleados y residentes de la Ciudad del Vaticano, sino a cualquier persona que necesite medicamentos, en especial, extranjeros no disponibles en Italia.

Así, la Farmacia gestiona alrededor de 40.000 referencias (entre medicamentos, parafarmacéuticos, suplementos y productos de higiene y dermocosmética) y atiende una media de 2.000 personas al día.

El Papa Francisco recalcó que es “un servicio que, además de la venta de medicamentos, debe distinguirse por la atención a las personas más frágiles y por el cuidado de los enfermos”.

Como conmemoración, el Papa Francisco quiso dirigirse a los Fatebenefratelli-filiados de la orden de San Juan de Dios- colaboradores laicos, a los farmacéuticos, a los que trabajan en los almacenes y a todos los que hacen posible el funcionamiento del servicio.

“No es fácil para ustedes, y no es fácil en general para los farmacéuticos, en quienes pienso en este momento y a quienes quisiera dedicar un pensamiento. A ellos acuden tantas personas, sobre todo ancianos, que a menudo, en el ritmo frenético de hoy, necesitan no sólo un medicamento, sino también atención, una sonrisa, un oído, una palabra de consuelo. No olviden esto: el apostolado del oído. Escuchar, escuchar… parece aburrido, algunas veces, pero para la persona que habla es una caricia de Dios a través de vosotros. Y los farmacéuticos son esa mano cercana y tendida, que no sólo reparte medicamentos, sino que transmite valor y cercanía. Gracias a ustedes y a todos los farmacéuticos por ello”.