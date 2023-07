12 expertos coinciden en señalar la importancia de perseverar a la hora de luchar por la defensa del derecho a la vida en el Seminario internacional “USA: El aborto no es un derecho. Hablan los protagonistas del cambio” organizado por varias asociaciones provida españolas como Familia y Dignidad Humana, Federación Europea One Of Us, la Federación Española de Asociaciones Provida y NEOS, entre otros. El encuentro fue celebrado en la Universidad San Pablo CEU el pasado mes de junio.

El objetivo del encuentro fue explicar cómo ha sido el proceso de cambio en la ley en EEUU, dar a conocer cómo el país ha revertido en distintos estados las leyes del aborto y compartir el testimonio de algunas de las personas involucradas en el proceso como Amy Sinclair, presidenta del Senado de Iowa, Joseph Grogan, exdirector del Consejo de Política Doméstica de EEUU, Wendy Wright, activista política y presidenta de Christian Freedom International, Eddie Lucio, ex senador del Estado de Texas, Jane Adolphe, jurista, profesora de Derecho y consultora externa de la diplomacia vaticana, Clarke Forsythe, experto jurídico en Americans United for Like, William Saunders, profesor de Derechos Humanos en la Catholic University of America, Carry Severino, profesora de derecho de la Judicial Crisis Network, Alejandro Bermúdez, periodista fundador de Aciprensa, John M.Klink, ex diplomático del vaticano contra las maniobras abortistas internacionales durante 20 años, Kelsey Wicks, directora del grupo de comunicación católico ACIGroup y Dan Lipinsky, ex congresista demócrata por Illinois en el Congreso durante 16 años.

Los expertos subrayaron la valentía de la decisión judicial que representó la sentencia «Dobbs», que el pasado 24 de junio de 2022 puso fin a la consideración de esta práctica en Estados Unidos como un derecho constitucional, y después de la cual numerosos estados han implementado leyes para restringirlo. Alfonso Bullón, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, recordó que “la experiencia americana nos muestra que se puede dar la vuelta a la regulación de algo tan abominable como el aborto”.

Uno de los primeros en permitir el aborto

EEUU fue uno de los primeros países donde se legalizó el aborto, tras el caso “Roe contra Wade” en 1973, eliminando cualquier restricción en el primer trimestre de embarazo. Después de casi 50 años, el 24 de junio de 2022 la Corte Suprema de EEUU revocó el derecho constitucional al aborto, con 6 votos a favor y 3 magistrados del alto tribunal en contra (conocido como el caso Dobbs Vs Jackson).

Tras dicha sentencia, por la que el aborto es legislado por cada estado, éste se encuentra restringido en más del 65% del territorio.

