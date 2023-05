El Departamento de Derecho Privado de la Universidad Católica de Valencia (UCV) presentó el pasado 4 de mayo la obra colectiva Maternidad subrogada: la nueva esclavitud del s. XXI. Un análisis ético y jurídico (Tirant lo Blanch, 2023), dirigida por la profesora Pilar María Estellés Peralta y coordinada por la profesora Mª José Salar.

Estellés reseñó que la maternidad subrogada “constituye un claro atentado contra los derechos y dignidad de los más vulnerables: por un lado, las mujeres en situación de necesidad, pues las aboca a un sistema de esclavitud, lo que contradice el principio común de la Europa continental de que no pueden ser objeto de tráfico jurídico las facultades reproductivas y de gestación de la mujer. Además, supone un ataque a los derechos y dignidad de los hijos nacidos de estas prácticas, a los que se cosifica y a los que se trata como objetos con el que se puede comerciar, es decir, fabricar, comprar, vender”.

Según la directora del libro, “la maternidad subrogada, buscada por algunos por el deseo de convertirse en padres, madres o incluso abuelos, está dando lugar al llamado ‘turismo reproductivo’, que trata de eludir la aplicación de un precepto legal de nuestro ordenamiento jurídico, que claramente establece la nulidad de este contrato de gestación y constituye una clara infracción del orden público español y una vulneración del interés superior de los hijos nacidos de esta técnica”.

La presentación contó con la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la UCV, Nuria Martínez, quien reseñó como “esencial” la reflexión y profundización en el derecho a la vida y la dignidad de la persona, “valores supremos de todo ordenamiento jurídico civilizado”. “Como universidad tenemos la tarea y misión de contribuir a la producción científica en pro de la defensa de la vida y de la dignidad de la persona», subrayó.

Nacer por contrato deconstruye la identidad

En el encuentro participó Teresa Cid, profesora de la Universidad CEU San Pablo, que se refirió al “hechizo de una libertad de mercado, que es desde donde se está legitimando cada vez más esta práctica”. Una realidad “que pone precio a valores que tradicionalmente estaban fuera del mercado, como la capacidad reproductiva de la mujer o el mismo hecho de la vida humana».

Igualmente, se refirió a las consecuencias jurídicas de “nacer por contrato”: “Lo primero que liquida la maternidad subrogada es ese bien relacional insustituible que es el vínculo del hijo con la madre, que da una identidad al niño y es absolutamente insustituible. Lo deconstruye y transforma en un proyecto de autorrealización personal entre la madre genética, la madre gestante y la madre social”, expresó Cid.

En la sesión intervinieron también los investigadores de la UCV Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética; Enrique Burguete, profesor de Antropología y miembro del Observatorio de Bioética; y Cristina Mosquera, profesora de Derecho Civil, que desgranó los entresijos bioéticos y jurídicos de esta práctica.

Tudela explicó que los avances en los estudios de embriología sitúan cada vez más pronto la capacidad del feto de percibir los estímulos de su madre e identificarlos: “Sabemos que este apego va a ser definitivo en la evolución y la maduración, sobre todo cerebral, de modo que la ruptura va a tener que ser reparada. Esto ocurre cuando una madre muere tras el parto o cuando una madre abandona a su hijo tras dar a luz, pero estos son problemas sobrevenidos, no diseñados, a diferencia de la gestación subrogada».

Por su parte, Burguete ha argumentado la consideración del hijo como sujeto para oponerse a esta práctica: “Si fuésemos un objeto, el hijo sería un bien cuya carencia genera una frustración y al que se tiene derecho, un medio al servicio de mi satisfacción o de paliar el sufrimiento por mis frustraciones. Y entonces lo podríamos perfectamente comprar. Pero si el hijo es un sujeto, es un fin en sí mismo. Nadie es para nadie, nadie es propiedad de nadie y nadie tiene sentido para hacer feliz o infeliz a alguien”, aseveró Burguete. En este sentido, la gestación por subrogación es “una intervención perversa en la naturaleza que esconde el propósito de instrumentalizar a la persona para poseerla. Te tendré, hijo mío, y pagarás mi sufrimiento y me darás una satisfacción. Te creo para mi interés”.

Mosquera se centró en las contradicciones jurídicas de la subrogación: “Cuando los españoles acuden al extranjero para obtener un niño por gestación subrogada, desde el momento en que suscriben el contrato, obligan a la gestante a renunciar al niño. Si nos vamos a nuestra legislación sobre adopción, el Código Civil establece que la madre no podrá prestar el asentimiento en la adopción hasta seis semanas después del parto, por lo tanto, ¿qué garantías tenemos de que esa mujer ha prestado un consentimiento de forma libre? No ha podido reflexionar. No sabemos si ese consentimiento está prestado o no con error”.

Instrumentalizar la transmisión de la vida

Finalmente, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, José Ramón de Verda, se ha detenido en las problemáticas civiles en materia de filiación derivadas de la maternidad subrogada. “La investigación actual, inspirada por las teorías de género, quiere dilapidar la diferencia complementaria de sexo binario en la especie humana, de tal manera que va a instrumentalizar absolutamente el fenómeno de la transmisión de la vida. Como no se remedie, se va a diluir absolutamente la figura paterna, la figura materna, la realidad de una familia, el entorno complementario, de tal manera que la vida va a ser producida mecánicamente, a partir de sustratos biológicos que no necesariamente deben tener identidad sexual. Siento ser así de pesimista”, advirtió.

“Mi esperanza es que todas estas locuras son infértiles por sí mismas, de modo que el tiempo acabará terminando con ellas”, continuó De Verda, quien apeló a que el derecho, los poderes públicos y la sociedad sean “garantes y exigentes con el respeto de los derechos humanos de todos, también de los más vulnerables: la madre que gesta y el hijo gestado”, ha concluyó.

La publicación Maternidad subrogada: la nueva esclavitud del s. XXI. Un análisis ético y jurídico se enmarca en una de las líneas de investigación de la UCV, “Nuevos retos de investigación del Derecho Civil del siglo XXI”, y ha contado con la ayuda de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. En el libro han intervenido dieciséis especialistas de diversas universidades españolas, además de la UCV, como son la Universidad de Valencia, la Universidad San Pablo CEU de Madrid, la Universidad Europea de Madrid, la UNED, y la Universidad de Coímbra en Portugal.

Comunicación Universidad Católica de Valencia