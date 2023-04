Introducción

La contracepción post-coital constituye un aspecto científico relacionado con el inicio de la vida que esconde, bajo la apariencia de un método más de regulación de la natalidad, el dramático hecho de un número difícilmente estimable de abortos encubiertos, por producirse muy tempranamente en el embarazo y de forma silente: se trata de los métodos de contracepción de emergencia.

Aunque la práctica de estos métodos no es novedosa, sí lo son algunos tratamientos aparecidos recientemente y, sobre todo, la difusión mediática que de ellos se hace y la promoción de su accesibilidad universal y sin barreras.

Aparte de la consideración ética que pueda merecer la práctica de la contracepción en general y sus consecuencias sobre la sexualidad humana, el hecho de que estos métodos puedan, además de impedir la fecundación por distintos mecanismos, interrumpir el desarrollo de un embrión humano concebido, mediante la intercepción de su proceso de anidación en el endometrio provocando su muerte, agrava las consecuencias éticas de su utilización.

Tres son los argumentos utilizados insistentemente para presentar estos métodos como moralmente lícitos y, por tanto, facilitar la generalización de su uso:

El primero tiene que ver con la consideración que se haga del ser humano que constituye un embrión antes de los catorce días, cuando se produce la implantación y anidación en el endometrio de la madre. Si no es considerado persona humana merecedora de derechos, específicamente del derecho a la vida, no existiría problema alguno en provocarle la muerte[1].

El segundo está relacionado con las definiciones que se hagan de embarazo y aborto. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recoge los criterios planteados en los años 70 por el Comité Asesor de Bioética de los Estados Unidos (Ethics Advisory Board (EAB) y posteriormente por el Informe Warnock, el embarazo se inicia cuando termina la implantación, el día 14 tras la fecundación. En 1998, el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la salud de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), definió al embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del concepto en la mujer. Aunque no es el criterio científico para definir qué es un embarazo, que identifica su comienzo con el momento de la concepción, resulta hoy el universalmente aceptado a la hora de calificar qué es un aborto, cuando se define como la finalización de un embarazo antes de la semana 22 de gestación. Pero la OMS y la FIGO, en realidad lo definen como «la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso, que se alcanza a las 22 semanas de embarazo». Si el producto de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide es un embrión humano, su eliminación debería ser considerada como un aborto, independientemente de que se haya producido la implantación o no. Por tanto, el artificio semántico utilizado con los conceptos embarazo y aborto, permite para muchos considerar que la pérdida de un embrión antes de su implantación, que es como actúa la contracepción de emergencia en algunos casos, no debe considerarse aborto, porque todavía no existiría el embarazo.

El tercer argumento consiste en tratar de demostrar que la mayoría de los contraceptivos de emergencia, especialmente los más utilizados, no actúan interfiriendo en la implantación del embrión, sino que su mecanismo de acción es exclusivamente impedir la fecundación, bien inhibiendo la ovulación o bien alterando la capacidad del esperma para fecundar al óvulo. La presión mediática en este aspecto es enorme. Se suceden publicaciones insistiendo en este aspecto, casi todas recogiendo criterios expuestos por otros, pero todas ellas con graves sesgos en su realización, tanto científicos, como de tipo ideológico.

Hasta tal punto se ha extendido la creencia de que la contracepción de emergencia puede actuar exclusivamente impidiendo la fecundación, y por tanto carecería de todo efecto abortivo en sentido estricto, que recientemente, la Conferencia Episcopal alemana publicó un documento acerca de la aprobación del uso de la contracepción hormonal en mujeres que hubieran sufrido una violación, con la condición de que los métodos utilizados actuaran únicamente impidiendo la ovulación.

Recientemente, hemos publicado un extenso artículo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, sometiendo a un análisis científico dicha decisión, del que reproduzco en esta sección algunos textos, dada la actualidad y trascendencia del tema[1].

Levonorgestrel utilizado en contracepción postcoital y sus mecanismos de acción

La aparición hace algunos años del denominado Plan B, como método de contracepción de emergencia, a base de levonorgestrel solo y a altas dosis –método conocido como píldora postcoital o «píldora del día después»-, ha desplazado casi totalmente la utilización del método Yuzpe, por dos razones fundamentales: la mayor eficacia como contraceptivo y la no utilización de estrógenos.

Mecanismo de acción anovulatorio

Sobre el mecanismo de acción del levonorgestrel no existe consenso en los trabajos científicos publicados hasta la fecha. Son numerosos los autores que afirman que el único mecanismo por el cual este fármaco evita un embarazo es su capacidad de impedir o retrasar la ovulación, aunque algunos matizan que este efecto solo se produce cuando es administrado con la suficiente antelación al momento de la ovulación, siendo ineficaz como anovulatorio si es utilizado inmediatamente antes de ésta o en los días siguientes a que se produzca[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12]. Otros autores, no dudan en afirmar que el levonorgestrel también puede tener un efecto distinto del anovulatorio, lo que explicaría su eficacia contraceptiva, aun cuando sea administrado en un momento del ciclo en el que se ha demostrado su incapacidad de actuar como anticonceptivo[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25].

La demostración indirecta de su capacidad de evitar embarazos por mecanismos distintos del anovulatorio es que su eficacia contraceptiva es mayor que su eficacia anovulatoria, lo que podría conseguirse por su efecto sobre el endometrio o por alterar el transporte del cigoto a lo largo de las trompas de Falopio[26],[27],[28],[29], lo que dificultaría la normal implantación del embrión. Todo ello hace que el levonorgestrel no pueda ser considerado como un fármaco simplemente anovulatorio.

En relación con ello, es de interés señalar que el levonorgestrel, administrado en la fase folicular (preovulatoria), no parece ser capaz de impedir siempre la ovulación (medida como ruptura folicular), pues, aunque algunos autores refieren ausencia total de ovulación al valorarla en un grupo muestral reducido[30], otros constatan que, administrado uno o más días antes de la ovulación, ésta llega a producirse en un porcentaje variable de casos, que van desde el 23 % en un estudio de Croxatto (2007)[31], al 66 % en otro estudio, curiosamente del mismo autor, realizado más recientemente (2010)[32], e incluso hasta el 80 % en el último trabajo publicado por los mismos autores (2011)[33], lo que obligaría a buscar otro mecanismo distinto del efecto anovulatorio para justificar la ausencia de embarazos cuando se administra levonorgestrel tras la relación sexual no protegida.

Alteración de la migración espermática

Sin embargo, algunos autores se niegan a aceptar que sea el efecto antiimplantatorio el responsable último de su eficacia contraceptiva, manifestando que podría deberse a la interferencia del fármaco sobre la migración de los espermatozoides a través del moco cervical. En este sentido, son varios los trabajos que refieren que el levonorgestrel puede dificultar la migración espermática[34],[35], aunque uno más reciente niega dicha afirmación[36]. Incluso uno de los dos trabajos utilizados para justificar esta posible interferencia[35], advierte que los efectos observados in vitro utilizando dosis muy superiores a las alcanzadas in vivo con la administración de levonorgestrel en la contracepción de emergencia, no serían observables con las concentraciones que el fármaco alcanza en este caso.

Existe además otro argumento que hace dudar objetivamente de la influencia negativa del levonorgestrel sobre la movilidad espermática a través del moco cervical, cuya viscosidad alteraría, como causa de su eficacia contraceptiva. En efecto, según describe Wilcox en un trabajo frecuentemente citado[37], la mayor probabilidad de que se produzca un embarazo se da cuando la relación sexual tiene lugar el día de la ovulación, o en el día precedente. Esto significa que, si el óvulo no sobrevive más de 24 horas tras la ovulación, éste será el tiempo que tendrán los espermatozoides para fecundarlo cuando la relación sexual sea el propio día de la ovulación. Los datos de Wilcox prueban que el esperma –como es sabido- puede alcanzar en cantidades eficaces las trompas de Falopio y fecundar el óvulo en menos de 24 horas[38]. De hecho, es en este caso –solo 24 horas de plazo- cuando el índice de probabilidad de que se produzca un embarazo es el más alto. Por lo que cabría preguntarse ¿cómo es posible que el levonorgestrel, que siempre es administrado varias horas después del coito, normalmente 24, tenga tiempo de modificar la viscosidad del moco cervical e interferir el tránsito de espermatozoides, si para entonces éstos ya se hallan en número más que suficiente en las trompas para producir la fecundación? Por ello, no nos parece factible que el efecto del fármaco sobre el moco cervical, dificultando la migración de los espermatozoides, sea la causa principal del efecto contraceptivo.

Alteración de la capacitación espermática

Otra explicación que ha sido propuesta para demostrar que el levonorgestrel actúa impidiendo la fecundación, es la defendida por influyentes autores, como Croxatto y Trussell, quienes afirman que la capacitación del esperma, que le confiere la facultad de penetrar y fecundar al óvulo, se realiza exclusivamente cuando el esperma permanece durante varias horas en el moco cervical. Es decir, vienen a decir que los espermatozoides que, en minutos tras el acto sexual, pueden llegar a las trompas de Falopio, no tendrían capacidad fecundante, por no haber sido previamente capacitados. Una hipotética capacidad del levonorgestrel de incrementar la viscosidad de este moco podría impedir el tránsito de los espermatozoides, dificultando su llegada a las trompas e interfiriendo la fecundación. No existen trabajos publicados que avalen esta teoría, más allá que los de los propios autores. Sin embargo, sí hay estudios[39] que acreditan que el espermatozoide puede capacitarse en las mismas trompas de Falopio, luego sería fecundante desde el primer momento, fuera del campo de acción del levonorgestrel.

Mecanismo de acción antiimplantatorio

Para intentar confirmar o desmentir que el fármaco posee acción antiimplantatoria, los estudios realizados se han centrado generalmente en una hipótesis que se ha demostrado errónea. Así se ha supuesto que para saber si existe algún efecto sobre la implantación, se debe analizar la capacidad de evitar embarazos cuando el fármaco de administra en el momento de la ovulación o después de producirse ésta,[40],porque se da por supuesto –aquí está el error- que cuando se administra antes de la ovulación y evita el embarazo, lo hace siempre impidiendo la fecundación, porque ésta aún no se ha producido.

Pero, el levonorgestrel ¿manifiesta el efecto antiimplantatorio solo si es administrado en la fase post-ovulatoria (luteínica)?

A pesar de la rotundidad de lo afirmado por algunos de los estudios citados, respecto a la ausencia de actividad antiimplantatoria del levonorgestrel, la evidencia de su eficacia contraceptiva aun cuando no inhiba la ovulación hace que deban tenerse en cuenta otras posibilidades. En relación con ello, se ha manifestado que el posible efecto antiimplantatorio del levonorgestrel podría producirse precisamente cuando es administrado en la fase folicular (pre-ovulatoria) y no en la fase luteínica[41],[42],[43],[44],, pues cuando se administra en el periodo pre-ovulatorio sería precisamente cuando el fármaco ejercería el efecto post-fertilización responsable de su actividad antiimplantatoria. Así, cuando la administración pre-ovulatoria no impide la ovulación, sí que puede interferir el desarrollo del cuerpo lúteo, y modificar los posteriores niveles de progesterona, lo que alteraría el normal desarrollo del complejo mecanismo que preparará el endometrio para la implantación[45]. Por tanto, según los trabajos que comentamos[41],[42], el efecto post-fertilización que interfiere con la implantación sería ejercido por el levonorgestrel también cuando éste es administrado en la fase pre-ovulatoria. Por otro lado, resulta lógico pensar, que la sobredosis de progesterona en un momento del ciclo de predominio estrogénico (la fase folicular) debe resultar mucho más perturbadora sobre la fertilidad que su administración en la fase luteínica o post-ovulatoria, cuando la progesterona se eleva de forma fisiológica.

Pero sea de una u otra forma lo que parece razonable admitir es que, junto a otros mecanismos, el levonorgestrel puede tener también un efecto sobre el endometrio, lo que ha inducido a que en la ficha técnica aprobada por la Agencia Española del Medicamento se destaque dicho efecto, y que la “Food and Drug Administration” (FDA), reguladora de la autorización de los fármacos en EEUU, también se refiera a este efecto antiimplantatorio[46].

Capacidad de retrasar la ovulación

Con independencia de lo anteriormente expuesto, algunos autores afirman que el levonorgestrel además del efecto anovulatorio también puede actuar retrasando la ovulación[11],[47]. A nuestro juicio, conviene separar ambos mecanismos, pues si retrasa la ovulación, esta acción podría tener un efecto negativo sobre la implantación. En efecto, el endometrio experimenta cambios drásticos durante el ciclo menstrual y solo se haya preparado para la implantación del embrión durante un corto periodo de tiempo [48],[49],[50], unos días después de la ovulación, por lo que si ésta se retrasa podría ocurrir que, aun cuando se produjera la fecundación, el embrión no llegara al útero en el periodo habilitado para implantarse, por lo que el mecanismo por el que se estaría dificultando el embarazo no deseado no sería anticonceptivo, sino antiimplantatorio.

Alteración de la motilidad tubárica

La misma interferencia sobre el proceso implantatorio se produciría si se piensa en que el levonorgestrel puede alterar la motilidad de las trompas y la eficacia del movimiento ciliar que, en su interior, facilita el transporte del cigoto por las trompas de Falopio, pues ello ocasionaría un retraso en su llegada al útero y la consiguiente dificultad para implantarse adecuadamente[51],[52],[53].

Finalmente queríamos referirnos a lo afirmado por algunos en el sentido de que, si con una ecografía transvaginal se puede detectar fehacientemente que la mujer que va a ingerir el levonorgestrel no ha ovulado, éste se podría administrar para evitar el tan indeseado embarazo en un caso de violación, sin dificultades éticas, pues en ese caso se tendría la seguridad de que el efecto del fármaco sería exclusivamente anovulatorio; pero como más arriba se ha especificado no hay evidencia científica de que esto sea así, pues administrando el levonorgestrel previamente a la ovulación también puede, cuando no es capaz de impedirla, actuar por un mecanismo antiimplantatorio.

Ulipristal acetato utilizado en contracepción postcoital y sus mecanismos de acción

Introducción

Por último, la molécula más recientemente aprobada para su uso en contracepción postcoital es el acetato de ulipristal, un fármaco que presenta ventajas sobre el levonorgestrel en cuanto a su mayor eficacia contraceptiva y a un más amplio periodo de utilización tras la relación sexual desprotegida, que en este caso se extendería hasta las 120 horas, a diferencia del levonorgestrel, cuya eficacia desciende notablemente tras las 72 horas desde la relación sexual.

Esta molécula presenta similitudes químicas con la mifepristona, autorizada como fármaco abortivo, y pertenece a la misma familia de fármacos, conocida como “moduladores selectivos de los receptores de progesterona”. Su mecanismo de acción consiste en bloquear dichos receptores dificultando la acción de la progesterona, tanto en la fase pre, como post ovulatoria. A diferencia de la mifepristona, no se ha podido demostrar que el ulipristal pueda interferir el desarrollo de un embrión ya implantado.

Mecanismo de acción

Tanto en la actualidad, como en el momento de su autorización en el año 2009, existen evidencias científicas suficientes sobre la interferencia del ulipristal con el desarrollo endometrial y, por tanto, con el proceso implantatorio[44],[54],[55]. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) incluyó en el momento de su aprobación entre los mecanismos de acción de este fármaco, su capacidad para interferir el proceso implantatorio del cigoto, además de su acción anovulatoria. Pero, sorprendentemente, y por motivos que no han sido bien aclarados, en 2011 la EMA modificó la citada ficha técnica suprimiendo toda referencia a su actividad antiimplantatoria, basándose en algunos estudios que no modificaban en absoluto las evidencias existentes sobre su innegable efecto sobre la maduración endometrial, su capacidad de alterar la función secretora del endometrio, la modificación de los niveles plasmáticos de ciertas hormonas y otros efectos, que explicarían que la eficacia del ulipristal como contraceptivo es debida también a mecanismos de acción distintos del anovulatorio, de modo que posiblemente debe ser el mecanismo antiimplantatorio el principal mecanismo de acción si se consideran todas las circunstancias en las que puede ser administrado el fármaco, tanto respecto al momento de la ovulación, como al tiempo trascurrido desde la relación sexual hasta su ingesta[56][57]. Esta actividad sobre el endometrio justifica la elevada eficacia clínica que muestra el fármaco, aun cuando sea administrado tras el pico de la LH (Hormona luteinizante), muy próximo a la ovulación, momento en el que no muestra actividad anovulatoria. [58] [59]

Para sustentar lo anteriormente expuesto hemos analizado los datos de eficacia clínica del ulipristal como contraceptivo obtenidos de distintos ensayos disponibles (Creinin, et al. 2006[60], Anna F Glasier et al.2010[61], Fine et al. 2010[62]) y los hemos relacionado con su actividad anovulatoria demostrada según el momento de la toma del fármaco respecto de la ovulación, de acuerdo con los datos ofrecidos por Brach V, et al.[63], planteando todas las posibilidades que puedan darse según el día del ciclo sexual en que se tiene la relación sexual desprotegida, pues como se sabe puede ser administrado hasta 120 horas después de la misma. A nuestro juicio, es esta la primera vez que se analizan conjuntamente el día del ciclo sexual femenino en que tiene lugar el coito y el tiempo transcurrido hasta que se ingiere el fármaco[64]. De dicho estudio se puede extraer el porcentaje de veces que el ulipristal acetato actúa por un mecanismo anovulatorio, de retraso de la ovulación o por un mecanismo antiimplantatorio (Fig. 5), comprobándose que puede actuar tanto por un mecanismo anticonceptivo como post-fertilización (interceptivo), siendo este último el más importante.

Figura 5: En abscisas se indica el día del ciclo sexual en que tiene lugar el coito respecto del día de la ovulación (día 0), y en ordenadas los porcentajes de eficacia atribuible a cada uno de estos mecanismos.

Dr. Julio Tudela Cuenca

Director del Instituto de Ciencias de la Vida

Universidad Católica de Valencia

[1] Aznar J, Tudela J. Comentario a la decisión de los obispos alemanes acerca de la utilización de la contracepción de emergencia en mujeres víctimas de violación. 2012. Lumen 8 (1): 111-7. Doi: 10.33539/lumen.2012.v8n1.2810

[2] Croxato Ha, Ortiz Me. Cómo y cuándo el Levonorgestrel previene el embarazo cuando se administra como anticonceptivo de emergencia. Población y Salud en Mesoamérica. Costa Rica, 2007; 4(002).

[3] Austriaco NPG. Is Plan B an abortifacient? A critical look at the scientific evidence. The National Catholic Bioethics Center 2007; 703-7.

[4] Novikovaa N, Weisbergab E, Stanczykc FZ, Coxatto HB, Fraserab IS. Effectiveness of levonorg­estrel emergency contraception given before or after ovulation — a pilot study. Contraception 2007; 75 (2): 112-8.

[5] Lalitkumar PGL, Lalitkumar S, Meng CX, y col. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human blastocyst attachment toa n in Vitro endome­trial three-dimensional cell culture model. Human Reproduction 2007; 22 (11): 3031-7.

[6] Meng CX, Marions L, Byström, Gemzell-Danielsson. Effects of oral and vaginal administra­tion of levonorgestrel emergency contraception on markers of endometrial receptivity. Human Reproduction 2010; 25 (4): 881.

[7] Davidoff F, Trussell J. Plan B and the Politics of doubt. JAMA 2006; 296 (14): 1777.

[8] De Santis M, Cavaliere AF, Straface G, Carducci B, Caruso A. Failure of the emergency contraceptive levonorgestrel and the risk of adverse effects in pregnancy and on fetal development: an observational cohorte study. Fertility and Sterility 2005; 84 (2): 299.

[9] Durand M, Cravioto MC, Raymond E, Durán-Sánchez O, Cruz-Hinojosa ML, Castell-Ro­dríguez A, Schiavon R, Larrea F. On the mechanisms of action of short-term levonorgestrel administration in emergency contraception. Contraception 2001; 64: 227-34.

[10] Marions L, Hultenby K, Lindell I, Sun X, Stabi B, Gemzell Danielsson K. Emergency con­traception with mifepristone and lenonorgestrel: mechanism of action. Obst Gynecol 2002; 100: 65-71.

[11] Meng Chun-Xia, Andersson KL, Bentin-Ley U, Gemzell-Danielsson K, Latikumar L. Effect of levonorgestrel and mifepristone on endometrial receptivity markers in a three-dimensional human endometrial cell culture model. Fertility and Sterility 2009; 91 (1): 263.

[12] Noé G, Croxatto H, Salvatierra A, Reyes V, Villarroel C, Muñoz C, Morales G, Retamales A. Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation. Contraception 2010; 81:414–7

[13] Wang JD, Jie W, Jie C, et al. Effects of emergency contraceptive mifepristone and levonorgestrel on the endometrium at the time of implantation. International Conference on Reproductive Health, Mumbai, India 1998; A83.

[14] López del Burgo C. Píldora del Día después: Conceptos claves. Ponencia en el Congreso Multidisciplinario “Mujer y realidad del aborto”. Cáceres, marzo 2007.

[15] Hapangama D, Glaisera, Baird D. The effects of per ovulatory of Levonorgestrel administration in emergency contraception. Contraception 2002, 64: 227

[16] Ugocsai G, Rózsa M, Ugocsai P. Scanning electron microscopic (SEM) changes of endometrium in women taking high doses of Levonorgestrel as emergency postcoital contraception. Contraception 2002, 66: 243

[17] Larimore W, Standford JB. Post fertilization effects of oral contraceptives and their relationship to informed consent. Arch Fam Med. 2000;9: 126-133

[18] Paltieli Y, Eibschitz I, Ziskind G, Ohel G, Silbermann M, Weichselbaum AJ. High progesterone levels and ciliary disfunction- A possible cause of ectopic pregnancy. Assist Reprod Genet. 2000; 17(2):103-6.

[19] Trussell J , Jordan B. Mechanism of action of emergency contraceptive pills. Contraception. 2006; 74: 87-3

[20] Ramirez Hidalgo A, Martinez San Andrés F, Bernabeu Pérez S, Díez Febrer E. Anticoncepción postcoital. http://www.scribd.com/doc/7104661/Anticoncepcion-Post-Coital (Accessed: febrero 2011)

[21] Mikolajczyk RT, Stanford JB. Levonorgestrel emergency contraception: A joint analysis of effectiveness and mechanism of action. Fertility and Sterility.2007; 88 (3): 565-71.

[22] Nilsson O, Englund D, Weiner E, Victor A. Endometrial effects of levonorgestrel and estradiol: a scanning electron microscopic study af the luminal epithelium. Contraception 1980; 22: 71-13.

[23] Landgren BM, Johannisson E, Aedo AR, Kumar A, Yong-en S. The effect of levonorgestrel administered in large doses at different stages of the cycle on ovarian function and endometrial morphology. Contraception 1989; 39 (3): 275-89.

[24] Ugocsai G, Rózsa M, Ugocsai P. Scan­ning electron microscopic (SEM) changes of the endometrium in women taking high doses of lev­onorgestrel as emergency postcoital contraception. Contraception 2002; 66: 433-7.

[25] López del Burgo C, Mikolajczyk RT, Stanford JB. Letters to the Editor. Contraception 2011; 83:184–5

[26] Croxato Ha, Ortiz Me. Mecanismos de acción del Levonorgestrel en la anticoncepción de emergencia. Rev Chil Obstret Ginecol 2004; 69(2):157-6.

[27] Paltieli Y, Eibschitz I, Ziskind G, Ohel G, Silbermann M, Weichselbaum A. High progesterone levels and ciliary disfunction- A possible cause of ectopic pregnancy. J Assist Reprod Genet. 2000; 17(2):103-6.

[28] Ghosh B, Dadhwal V, Deka D, Ramesan Ck, Mittal S. Ectopic pregnancy following levonorgestrel emergency contraception: a case report. Contraception. 2009;79(2):155-7.

[29] Cabar Fr, Pereira Pp, Zugaib M.C. Ectopic pregnancy following levonorgestrel emergency contraception. Contraception 2009; 80(2): 227.

[30] Tirelli A, Cagnacci A, Volpe A. Levonorgestrel administration in emergency contraception: bleeding pattern and pituitary-ovarian function. Contraception 2008; 77:328-5

[31] Croxatto H, Ortiz ME. Cómo y cuándo el levonorgestrel previene el embarazo cuando se administra como anticonceptivo de emergencia. Población y Salud en Mesoamérica 2007; 4(2):1-20

[32] Noé G, Croxatto H, Salvatierra A, Reyes V, Villarroel C, Muñoz C, Morales G, Retamales A. Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation.

Contraception 2010; 81:414–7

[33] Noé G, Croxatto H, Salvatierra A, Reyes V, Villarroel C, Muñoz C, Morales G, Retamales A. Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation.

Contraception 2011; 84:486–7

[34] Kesserü E et al., “The Hormonal and Peripheral Effects of d-Norgestrel in Postcoital Contraception,” Contraception 1974; 10: 411–14.

[35] Yeung WS, Chiu PC, Wang CH, Yao YQ, Ho PC. The effects of levonorgestrel on various sperm functions. Contraception 2002; 66:453–7.

[36] do Nascimento JA et al. In Vivo Assessment of the Human Sperm Acrosome Reaction and the Expression of Glycodelin-A in Human Endometrium after Levonorgestrel Emergency Contraceptive Pill Administration. Human Reproduction 2007; 22(8):2190–6.

[37] Wilcox AJ, Weinberg CR, Baird DD. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. Effects on the probability of conception, survival of the pregnancy and sex of the baby. N Engl J Med 1995; 333:1517–21.

[38]Kunz G, Beil D, Deininger H, Wildt L and Leyendecker G. The dynamics of rapid sperm transport through the female genital tract: evidence from vaginal sonography of uterine peristalsis and hysterosalpingoscintigraphy. Hum Reprod 1996; 11:627–32.

[39]Barrière P, Thibault E, Jean M. Role of Fallopian tube in fertilization. Rev Prat. 2002; 52(16):1757-5.

[40] Barrios-Hernández AE, Durand-Carbajal M, Vega CC, Larrea F. Analysis of the endometrial transcriptome at the time of implantation in women receiving a single post-ovulatory dose of levonorgestrel or mifepristone. Revista de investigación clínica 2020; 72(6):363-71.

[41] Yeung P, Laethem E, Tham J. “Argument Against the Use of Levonorgestrel”; rebuttal to “Argument in Favor of the Use of Levonorgestrel”; and letters, The National Catholic Bioethics Quarterly NCBQ Summer and Autumn 2008.

[42] Yeung P, Laethem E, Tham J. Argument Against the Use of Levonorgestrel in Cases of Sexual Assault. Catholic Health Care Ethics: A Manual for Practitioners 2008;143–8

[43] Peck R, Rella W, Tudela J, Aznar J, Mozzanega B. Does levonorgestrel emergency contraceptive have a post-fertilization effect? A review of its mechanism of action. The Linacre Quarterly 2016; 83(1):35-51.

[44] Mozzanega B, Nardelli GB. UPA and LNG in emergency contraception: the information by EMA and the scientific evidences indicate a prevalent anti-implantation effect. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2019; 24(1):4-10.

[45] Durand M, Seppala M, Cravioto C, Koistinen H, Koistinen R, González-Macedo J, Larrea F. Late folicular phase administration of levonorgestrel as an emergency contraceptive changes the secretory pattern of glicodelyn in serum and endometrium during the luteal phase of menstrual cycle. Contraception 2005; 71:451-7

[46] http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm109795.htm (accesed 26/02/2013)

[47] Gemzell-Danielsson K, Marions L. Mechanisms of action of mifepristone and levonorgestrel when used for emergency contraception Human Reproduction Update 2004; 10(4):341–8

[48]Achache H, Revel A. Endometrial receptivity markers, the journey to successful embryo implantation. Human Reproduction update 2006; 12(6):731-16.

[49] Giudice LC. Microarray Expression Profiling Reveals Candidate Genes for Human Uterine Receptivity. American Journal of PharmacoGenomics 2004; 4(5):299-14

[50] Van Mourik M, Macklon N, Heijnen C. Embryonic implantation: cytokines, adhesion molecules, and immune cells in establishing an implantation environment. Journal of Leukocyte Biology 2009; 85:4-16

[51] Wanggren K, et al. Regulation of muscular contractions in the human Fallopian tube through prostaglandins and progestagens. Human Reproduction. 2008; 23(10):2359–10

[52] Bylander et al. The classical progesterone receptor mediates the rapid reduction of fallopian tube ciliary beat frequency by progesterone. Reproductive Biology and Endocrinology. 2013; 11:33

[53] Mahmood T, et al. The effect of ovarian steroids on epithelian ciliary beat frequency in the human Fallopian tube. Human Reproduction. 1998; 13(11):2991-4

[54] Stratton P, Levens ED, Hartog B, et al. Endometrial effects of a single early luteal dose of the selective progesterone receptor modulator CDB-2914. Fertil Steril 2009; published online Feb 6. DOI:10.1016/j.fertnstert.2008.12.057.

[55] Lira-Albarrán S, Durand M, Barrera D, Vega C, Becerra RG, Díaz L, Larrea F. A single preovulatory administration of ulipristal acetate affects the decidualization process of the human endometrium during the receptive period of the menstrual cycle. Molecular and cellular endocrinology, 2018; 476:70-8.

[56] Fine P. et al. Ulipristal acetate taken 48-120 hours after intercourse for emergency contraception. Obstetrics & Gynecology. 2010; 115:257-63

[57] Glasier AF, Cameron ST, Fine PM, Logan SJS, Casale W, Van Horn J, Sogor L, et al. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomized non inferiority trial and meta-analysis. Lancet. 2010; 375:555-62

[58] Mozzanega B, Cosmi E, Nardelli GB. Ulipristal acetate in emergency contraception: mechanism of action. Trends in pharmacological sciences, 2013; 34(4):195-6.

[59] Mozzanega B, Gizzo S, Di Gangi S, Cosmi E, Nardelli GB. Ulipristal acetate: critical review about endometrial and ovulatory effects in emergency contraception. Reproductive Sciences, 2014; 21, 678-85.

[60] Creinin MD, et al. Progesterone receptor modulator for emergency contraception: A randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2006; 108(5):1089-97

[61] Glasier AF, Cameron ST, Fine PM, Logan SJS, Casale W, Van Horn J, Sogor L, et al. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomized non inferiority trial and meta-analysis. Lancet. 2010; 375:555-62

[62] Fine P. et al. Ulipristal acetate taken 48-120 hours after intercourse for emergency contraception. Obstetrics & Gynecology. 2010; 115:257-63

[63] Brach V, Cochon L, Jesam C, Maldonado R, Salvatierra AM, Levy DP, Gainer E, Croxatto HB. Inmediate pre-ovulatory administration of 30 mg. Ulipristal acetate significantly delays follicular rupture. Hum.Reprod. 2010; 0:1-8

[64]Aznar J, Tudela J. Ulipristal acetate. An emergency contraceptive? Medicina e Morale 2011;2:1-12