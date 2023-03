El uso propuesto de los fármacos que se explica en los vídeos, puede considerarse una conducta delictiva. Las secuelas asociadas al uso de los fármacos abortivos son muchas y graves, a diferencia de lo que se afirma, ofreciendo una falsa sensación de seguridad que puede inducir a las mujeres a prácticas de riesgo inasumibles.

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), una organización no gubernamental de ámbito mundial que tiene como objetivos generales la promoción de la salud reproductiva y la salud sexual, así como la defensa del acceso al aborto inducido y el libre acceso a los métodos anticonceptivos como medios de planificación familiar, ha publicado una serie de videos online que explican cómo usar en casa las píldoras abortivas en embarazos de hasta 13 semanas de gestación. Estos videos han contado con la colaboración de la organización Médicos Sin Fronteras y de la página web HowToUseAbortionPill.org, formada por “personas anónimas sin ánimo de lucro” que reconocen haber contado con la participación de la Federación Americana abortista Planned Parenthhood.

Dosis sin control

Los videos mencionados son de libre acceso, para cualquier edad, incluso en aquellos países donde el aborto es ilegal. El curso online presenta 8 lecciones dividas en videos de unos 3 minutos aproximadamente donde explican cómo saber que estás

embarazada y calcular la semana de gestación, cómo funcionan las píldoras abortivas mifepristona y misoprostol en el organismo, cómo tomárselas, qué síntomas puedes notar durante el aborto y cómo saber si se ha llevado a cabo, entre otros aspectos.

Como justificación de la difusión de estos videos, los creadores del contenido explican que así “se defiende la autonomía de las personas y se les ayuda a tomar decisiones para su propio cuidado”.

Por un lado, el video explica que si se diese alguna complicación en el aborto en casa y fuera necesario acudir al hospital, “no necesitaría decir que usó medicamentos si no quiere hacerlo. Puede decir que está teniendo un aborto espontáneo. Cuando el misoprostol se toma debajo de la lengua o por la boca, no se puede detectar en la sangre ni en ninguna otra parte del cuerpo”, tal como se afirma literalmente en uno de los vídeos. Se indica igualmente que “si no está seguro de que el aborto ha funcionado, ponga 4 pastillas más de misoprostol debajo de la lengua”.

En la presentación de los videos, Médicos Sin Fronteras afirma que “un aborto autogestionado puede ser tan seguro y efectivo como el realizado en centros médicos. Es barato, fácil de usar y tan fiable que la mayoría de las personas pueden tomar las píldoras en casa sin ningún problema”. No obstante, a pie de página, la organización afirma que “bajo ninguna circunstancia www.howtouseabortionpill.org será responsable de ningún tipo de pérdida o daño, incluidos los daños personales, resultantes del contenido publicado. Su uso o confianza en dichos materiales es bajo su propio riesgo.”

Sin prescripción médica

En relación con el tema tratado, como publicamos recientemente en el Observatorio, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha modificado las condiciones de acceso a la píldora abortiva, suprimiendo la necesidad de presentar una prescripción médica.

Donna Harrison, obstetra y ginecóloga pionera en el área de investigación sobre la mortalidad materna relacionada con la mifepristona, ha mostrado su posicionamiento en contra de esta medida. La doctora afirma que “la hormona tiene efectos en todo el cuerpo, en su cerebro, en sus senos, y no tenemos idea de las consecuencias a largo plazo de este mecanismo, especialmente en adolescentes. Concluido el efecto de la mifepristona, comenzaría el del misoprostol, que hace que concluya el embarazo acompañado de hemorragias masivas”, así como del aumento de riesgo de infección, al deprimirse el sistema inmunitario, o de predisponer al ingreso hospitalario poniendo en riesgo la vida de gestante.

Harrison muestra su preocupación por aquellas personas que están “tan ciegamente comprometidas con el aborto, que se niegan a ver los efectos reales de este medicamento”.

Valoración bioética

El uso de mifepristona y misoprostol como fármacos abortivos, entraña numerosos riesgos asociados, algunos de ellos graves que requieren con cierta frecuencia ingreso hospitalario. Promover el uso descontrolado de estos fármacos sin supervisión médica ni farmacéutica abandonando a las mujeres a prácticas de riesgo que pueden lesionar gravemente su salud, es exactamente lo contrario de lo que anuncia la IPPF cuando afirma literalmente que “la anticoncepción es una cuestión de salud y es nuestro derecho”.

El aborto nunca puede considerarse como promotor de salud. Desde luego no lo es para la vida del embrión con la que se termina, pero tampoco para la mujer gestante en la que los efectos secundarios tras un aborto han sido bien descritos. Además, el que desde esta organización se anime a las mujeres a mentir cuando acuden a un hospital con complicaciones tras la toma de estos fármacos, constituye un atentado intolerable contra la autonomía de las mujeres y el respeto a su dignidad. El uso propuesto de estos fármacos que se explica en los vídeos mencionados puede considerarse una conducta delictiva porque promueve el aumento de dosis sin control alguno en el caso de que no funcione en el primer intento. Las secuelas asociadas al uso de los fármacos abortivos son muchas y graves, a diferencia de lo que afirma la Federación Internacional de Planificación Familiar, que ofrece una falsa sensación de seguridad que puede inducir a las mujeres a prácticas de riesgo inasumibles.

Julio Tudela

Paloma Aznar

Instituto Ciencias de la Vida

Observatorio de Bioética

Universidad Católica de Valencia