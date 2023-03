Es un gran progreso para la humanidad saber reconocer el valor de la vida animal, y reconocer su merecimiento a recibir un trato adecuado por parte de los humanos, así como el crecimiento en concienciación acerca del carácter sentiente de los animales, carácter que impone que nunca deben ser tratados como cosas. Pero ese progreso se desnaturaliza cuando establece límites al cuidado de la vida humana.

Es bueno felicitarse porque existen iniciativas como los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, que quieren poner en valor algunas de las contribuciones fundamentales logradas en distintos ámbitos del conocimiento. En palabras de la Fundación que los auspicia, “los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen e incentivan la investigación y creación cultural de excelencia, en especial contribuciones de singular impacto por su originalidad y significado”.

En la presente edición se ha incluido una nueva categoría, la de Humanidades y Ciencias Sociales. El Premio otorgado a Peter Singer se inscribe, pues, en esta nueva categoría de Humanidades. Podría llamar la atención el hecho de que la aportación bioética de Singer que ha merecido el Premio está enfocada al cuidado de la vida animal, y no al cuidado de la vida humana; sin embargo, resulta coherente pues se trata, sobre todo, del modo en que los humanos tratan a los animales. Desde este punto de vista, una mejora en el trato animal supone una mejora moral de la sociedad humana. Además, entre otros logros, los Premios Fronteras distinguen avances que reconozcan “la ecología y biología de la conservación”, ámbito bioético por excelencia en el que Peter Singer es un representante mundialmente conocido.

Ahora bien, existen varios modos de promover la conservación y cuidado de la vida, que podrían sintetizarse en dos grandes perspectivas: la perspectiva holista, y la perspectiva humanista. Peter Singer es un gran defensor de la primera perspectiva, que trabaja poniendo el foco de atención en el equilibrio de los ecosistemas, como primer y fundamental valor a proteger. Este equilibrio ecológico requiere no priorizar ninguna especie sobre las demás, pues ninguna tiene un valor en sí y por sí, sino un valor relativo al todo sistémico. De ahí su crítica al especieísmo construido sobre la base de una tradición judeo-cristiana, que él considera absolutamente injusta. Por su parte, la perspectiva humanista trabaja por la promoción y cuidado de la vida -de toda vida- pero priorizando el valor de la vida humana por poseer, en sí y por sí, una dignidad intrínseca. De este modo, priorizar el valor de la vida humana es para Singer un prejuicio especieísta, mientras que relativizarlo es para la bioética más puramente humanista un prejuicio utilitarista.

Ahora bien, parece claro que la concesión de un Premio en Humanidades -aunque delimitado al ámbito bioético, esencialmente interdisciplinar- no debería desatender lo humano. Y este es el problema, puesto que la reflexión bioética acerca de la defensa de la vida animal no humana que ha sido destinataria de este premio, defiende el trato utilitarista de vidas humanas al tiempo que niega su dignidad.

Desde los Premios Frontera del Conocimiento de la Fundación BBVA, se trata, como ya se ha dicho, de premiar la investigación y la creación cultural de excelencia especialmente por su originalidad. Y, efectivamente, es innegable que la aportación de Singer ha supuesto un gran impacto en la conciencia humana, un impacto del que nuestro tiempo comienza a recoger sus frutos más maduros. Pero es también evidente que su propuesta no puede considerarse una creación cultural de excelencia, porque su propuesta es, al mismo tiempo, su propia negación: mientras defiende la liberación animal -el trato justo que merece toda vida animal- justifica el dominio posesivo de unas vidas sobre otras, aunque esta pretensión de dominio sólo sea considerada lícita ad intra, en la especie humana, a cargo de unos hombres sobre otros, y no ad extra, hacia cualquier otra especie animal o vegetal.

Por ello, la concesión de este Premio a la labor de Peter Singer sólo puede justificarse desde la puesta en valor de una perspectiva bioética utilitarista y, por tanto, no humanista. Pero, curiosamente… se trata de un Premio en Humanidades.

El fallo del Jurado ha destacado en los galardonados (Pinker y Singer) su “defensa de la racionalidad y el altruismo pragmático como principales fuerzas de progreso ético en la historia de la humanidad” particularizando en el caso de Singer la valencia de su propuesta como motor de progreso moral. Y sí, ciertamente es un gran progreso para la humanidad saber reconocer el valor de la vida animal, y reconocer su merecimiento a recibir un trato adecuado por parte de los humanos, así como el crecimiento en concienciación acerca del carácter sentiente de los animales, carácter que impone que nunca deben ser tratados como cosas. Pero ese progreso se desnaturaliza cuando establece límites al cuidado de la vida humana: en la posición de Singer, no toda vida humana merece ser cuidada, e incluso cabe la opción de establecer un derecho legal de posesión que legitime su trato como cosa y la eliminación de unas vidas humanas a manos de otras. Y eso no es progreso, sencillamente porque esa pretensión no es humanizadora. Una sociedad que se reserva el derecho de admisión de las nuevas vidas humanas, por ejemplo, no es una sociedad solidaria, es pobre en humanidad, y no representa ningún progreso moral. La discriminación del valor de las vidas humanas en razón de edad, o según su grado de dependencia o cualquier otra circunstancia vital, no es una acción excelente; y si el precio a pagar por la liberación animal es la deshumanización de la especie humana (poniéndole a su vez precio y negando su valor incondicional), el resultado final será inevitablemente una pragmática ideológica (en su acepción reduccionista), también en el tratamiento de aquello que quería revalorizar.

Gloria Casanova

Observatorio de Bioética

Instituto Ciencias de la Vida

Universidad Católica de Valencia