El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida (CIVICA) han elaborado un manifiesto ante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto.

A esta iniciativa se han sumado ya más de un centenar de personalidades. Todo aquel que quiera adherirse, puede hacerlo enviando su nombre completo y entidad o universidad a la que se está adscrito a través del siguiente correo: comunicacion@observatoriobioetica.org

Declaración sobre el anuncio del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de inconstitucionalidad de la “Ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”

Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia (UCV)

Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida (CIVICA)

_________________________________________________________________

Antecedentes

El Tribunal Constitucional (TC), en la sentencia 53/1985 a raíz de un recurso interpuesto por el senador D. José María Ruiz Gallardón, comisionado por 54 Diputados de las Cortes Generales sobre la Ley española del aborto de 1985 señaló que “la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental –la vida humana– garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”. El art. 15 de la Constitución establece que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

Tras 37 años de aquella sentencia, al poco de su renovación, el TC da marcha atrás, publicando el 9 de febrero de 2023 la Nota Informativa nº 9/2023. Al no obtener el apoyo del Colegio de Magistrados, su presidente, Cándido Conde-Pumpido Tourón ha solicitado a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán que proceda a elaborar una nueva resolución que desestime el recurso de inconstitucionalidad.

Este nuevo posicionamiento del TC desprotege totalmente al nasciturus, al considerar que el no nacido no encarna un valor fundamental, el de la vida humana, y que, por tanto, no es titular del derecho a la vida, bien constitucionalmente protegido por el artículo 15 de la CE.

Se promueve así la definitiva consagración de la muerte del embrión o el feto como un derecho de la sociedad en general y de la mujer gestante en particular, incluidas las menores de edad que pueden abortar sin necesidad del permiso parental.

Han sido ya muchos años los que venimos reflexionando y preguntándonos cómo es posible que cuando la Ciencia ha demostrado de manera inapelable que la vida humana comienza en el momento de la fecundación, la civilización occidental se haya ensañado en destruir esa vida en su etapa inicial de desarrollo.

Es una contradicción insalvable desde la perspectiva del Derecho proteger la vida del hombre después del nacimiento y condenarla antes. ¿Cómo se ha llegado a semejante crueldad?

A pesar de su dificultad, lejos de nosotros, de cualquier persona consciente de la dignidad del ser humano, el desánimo o la renuncia a una de las más bellas empresas: la defensa del inocente en su etapa más vulnerable.

Por todo ello, declaramos el siguiente

Manifiesto:

La evidencia científica confirma la existencia de una vida humana a partir del momento de la fecundación. Los avances en el conocimiento del desarrollo embrionario no permiten establecer ningún cambio en cuanto a la naturaleza de este ser humano. Como ya se afirmó en el conocido “Manifiesto de Madrid” de 2009, y recuerda una vez más con argumentos más sólidos: «el cigoto es la primera realidad corporal del ser humano»; «el embrión (desde la fecundación hasta la octava semana) y el feto (a partir de la octava semana) son las primeras fases del desarrollo de un nuevo ser humano»; «la naturaleza biológica del embrión y del feto humano es independiente del modo en que se haya originado, bien sea proveniente de una reproducción natural o producto de reproducción asistida»; «un aborto no es sólo la “interrupción voluntaria del embarazo” sino un acto simple y cruel de interrupción de una vida humana»; «el feto, en el claustro materno no forma parte de la sustantividad ni de ningún órgano de la madre, aunque dependa de ésta para su propio desarrollo». Negar el derecho a la vida a un ser humano por ser inmaduro supone arrogarse la capacidad de otorgar o retirar la dignidad merecedora de derechos a los individuos más frágiles e indefensos, cuyos precedentes históricos han resultado devastadores en todo caso. Frente al «todos tienen derecho a la vida», el derecho a la vida ya no es para “todos”, sino solo para los nacidos. Se da paso así, a una desigualdad y/o discriminación entre vidas humanas que merecen o no ser protegidas. El fin del aborto es terminar con la vida del ser humano en sus etapas iniciales de desarrollo. Abortar es más que torturar o tratar a alguien de forma inhumana o degradante. Abortar es matar. Constituye un atentado contra la vida del nasciturus y la salud de su madre, como evidencian numerosos trabajos científicos. Por lo tanto, no puede afirmarse que el aborto contribuya a la salud en ningún caso de ninguno de los implicados, ni puede justificarse en nombre de la libertad de la mujer, que no puede disponer de la vida de su hijo. Considerar el aborto como un derecho de la mujer constituye una perversión: negar el derecho a la vida de algunos para afirmar el derecho de otros a extinguirla supone un grave atentado contra la dignidad humana. No facilitar a las mujeres que experimentan un embarazo no deseado toda la información relativa a la naturaleza del aborto y sus consecuencias, así como de las alternativas que le permitan continuar con la gestación, es atentar contra su autonomía y su capacidad de decisión libre. Debe recordarse que nosotros mismos, en un momento dado de nuestra existencia, no tuvimos voz; y algunos, dentro de un tiempo, nos volveremos a quedar sin ella, y para subsistir tendremos que asirnos a la compasión de quien quiera compadecerse de nuestra frágil situación. «La calidad de una civilización se mide por el respeto que le profesa al más débil de sus miembros». (Jérôme Lejeune)

Firmantes:

Dr. Julio Tudela, Director del Observatorio de Bioética Universidad Católica de Valencia Dr. Nicolas Jouve de la Barreda, Catedrático Emérito de Genética Universidad de Alcalá Dr. José Manuel Pagán, Rector de la Universidad Católica de Valencia Dr. Ginés Marco Perles, Decano de Filosofía Universidad Católica de Valencia Dr. David Vicente Guillem-Tatay Pérez, Universidad Católica de Valencia. Dra. Mª del Rosario Sáez Yuguero, Rectora de la Universidad Católica de Ávila Dra. Mónica López Barahona, Directora de la Cátedra Jérôme Lejeune de Bioética Dr. Alfredo Marcos Martínez, Catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid Dra. Beatriz de Ancos Morales, Vicerrectora de Estudiantes y Acción Social Universidad Católica de Valencia Dr. Agustín Domingo Moratalla, Catedrático de Filosofía Moral y Política, Universidad de Valencia Dra. Asunción Gandía Balaguer, Ex Rectora de la Universidad Católica de Valencia Dr. Vicente Bellver Capella, Catedrático de Filosofía del del Derecho, Universidad de Valencia Dra. Gloria Tomás Garrido, Catedrática Honoraria de Bioética Universidad Católica de Murcia (UCAM) Dr. Antonio Núñez Ordóñez, Catedrático de la Universidad Politécnica de Las Palmas Dr. Luis Franco Vera, Catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Valencia. Dr. Juan Alfredo Obarrio Moreno, Catedrático de la Universidad de Valencia Dr. Aquilino Cayuela Cayuela, Catedrático de Filosofía Moral y Política, Universidad Abad Oliba CEU de Barcelona Dr. José Pérez Adán, Catedrático de Sociología, Universidad de Valencia Dr. Enrique Bonete Perales, Catedrático Filosofía Moral Universidad Pontificia de Salamanca Dr. José María Vázquez García-Peñuela. Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado Dr. José Antonio Rodríguez Lallena, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Almería Dr. Álvaro Núñez Iglesias, Catedrático de Derecho Universidad de Almería Dr. Francisco Javier Díez Vegas, Catedrático de Inteligencia Artificial, UNED. Dr. Javier Ferrer Ortiz, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Zaragoza. Ignacio Núñez de Castro, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular (Jubilado), Universidad de Málaga Gregorio Plaza González, Magistrado Dr. Antonio Iturmendi Mac-Lellan, Universidad Francisco de Vitoria. Dra. Aida López Sánchez, Universidad Católica de Ávila. Dr. Jesús Cerrato Merino, Universidad Católica de Ávila. Dr. Fernando Serrano Pelegrí, Universidad CEU Cardenal Herrera. Dra. Sagrario Crespo Garrido, Universidad Francisco de Vitoria Dr. Miquel Àngel Serra Beltrán, Universitat Pompeu Fabra Dra. Sara Gallardo González, Universidad Católica de Ávila Javier Ignacio Chust, Vicedecano de Pedagogía Universidad Católica de Valencia Dr. Agustín Losada Pescador, Universidad Francisco de Vitoria Dra. Maria del Mar Martín García, Universidad de Almería Dr. José Enrique Bustos Pueche, Universidad de Alcalá Dr. Emilio García Sánchez, Universidad CEU Cardenal Herrera Dr. Rafael Fayos Febrer, Universidad CEU Cardenal Herrera Dr. Carlos Jiménez de Parga Bernal-Quirós, UNED Dr. Juan Manuel Burgos, Universidad Villanueva Dra. Nieves Gómez, Universidad Villanueva Dr. Carlos Barrios, Decano de la Facultad de Medicina Universidad Católica de Valencia Dr. Santiago Leyra Curiá, Universidad Villanueva Dra. María Teresa Murillo Llorente, Universidad Católica de Valencia Dr. Germán Cerdá Olmedo, Universidad Católica de Valencia Ana del Pino, One Of Us Dra. Mª Carmen Sanfeliu Alonso, Universidad CEU Cardenal Herrera Dr. Juan Carlos Valderrama Abenza, Universidad CEU Cardenal Herrera Dra. María Ester Legidos García, Universidad Católica de Valencia Dr. Enrique Burguete Miguel, Universidad Católica de Valencia Dr. Marcelino Pérez Bermejo, Universidad Católica de Valencia Dra. Angela Aparisi Miralles, Universidad de Navarra Dr. Jacobo Negueruela Avellà, Universidad CEU Cardenal Herrera Dra. María Lacalle Noriega, Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, Universidad Francisco de Vitoria Dr. Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid Dr. Luis Enrique Echarte Alonso, Universidad de Navarra Manuel Ignacio Ribes García, Observatorio de Bioética, Universidad Católica de Valencia Dr. Tasio Pérez Salido, Universidad Francisco de Vitoria Dra. Elena Postigo Solana, Universidad Francisco de Vitoria Dr. Rogelio Altisent Trota, presidente del Comité de Bioética de Aragón, Universidad de Zaragoza Dr. Jaime Vilaroig Martín, Universidad Cardenal Herrera CEU María Fátima García Gómez, Universidad de Ávila Dra. María de los Ángeles Díaz del Rey, Universidad Católica de Valencia Eva María Martín García, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC) Dr. José López Guzmán, Universidad de Navarra Dr. Javier María Lluna González, Universidad Católica de Valencia Dra. Encarnación Pérez Bret, enfermera de Clínica Laguna Dr. Jaime Millás Mur, Universidad de Piura (Perú) Dr. Francisco Javier Aznar Sala, Universidad Católica de Valencia Dr. Javier Ros Codoñer, Universidad Católica de Valencia Dra. Consolación Isart Hernández, Decana de Magisterio, Universidad Católica de Valencia Dra. Lucía Gómez Tatay, Universidad Católica de Valencia Dr. Manuel de Santiago Corchado, presidente honorario de la Asociación Española de Bioética y Ética médica (AEBI) Dr. Eduardo Ortiz, Universidad Católica de Valencia Dr. José María Jaime Loren, Universidad CEU Cardenal Herrera Dr. Juan Diego Azcona, Clínica Universidad de Navarra Dr. Oscar Vergara Lacalle, Universidad de La Coruña Dra. Pilar María Estelles Peralta, Universidad Católica de Valencia Dr. José Miguel Hernández Andreu, Universidad Católica de Valencia Dra. Gloria Casanova Mayordomo, Universidad Católica de Valencia Dr. Jose Ignacio Centenera Jaraba, Universidad de Navarra Dr. Julio Herrero Pons, Universidad Católica de Valencia Dr. Jesús Ángel Prieto, Vicedecano de Medicina, Universidad Católica de Valencia Dr. Ignacio Ventura González, Universidad Católica de Valencia Dr. Jesús M. Hernández Cabrero MD PhD, Doctor en Medicina y Cirugía Dr. Joaquín Díaz Martinez, médico y cirujano. Licenciado en Medicina y Cirugía Dr. Pedro Serna Bermúdez, Catedrático Universidad de La Coruña Dra. Ana Isabel Muñoz Alcón, Universidad Católica de Murcia Dr. Vicente Enciso de Yzaguirre, Universidad Católica de Murcia Dr. Ignacio Gómez Pérez, Universidad Católica de Valencia Dr. José Luis Cañas Fernández, Universidad Complutense de Madrid Dra. Carmen María Chivite Cebolla, Universidad Católica de Avila Dr. José María Barrio Maestre, Universidad Complutense de Madrid Dr. Jesús Prieto Veiga, Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca Dra. Mª Victoria Moreno García, Universidad Católica de Murcia Iñigo Irizar Arcelus, experto en Innovación de la Comisión Europea Julián Pascual Huerta, presidente de Buy&Hold Capital SGIIC Dr. Alfonso V. Carrascosa Santiago, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Dr. Juan Luis Sevilla Bujalance, Universidad de Córdoba Dr. Guillermo Martínez de Tejada de Garaizábal, Universidad de Navarra Dra. Catherine Guadalupe Clothild Declercq, Universidad Católica de Avila Dr. José María Montiu de Nuix, Claustro de Doctores, Universidad de Barcelona Dr. Alejandro López Oliva, Universidad Católica de Valencia

OTROS FIRMANTES

Pablo Fernández López, IESE

Dr. José Martín Cabiedes, IESE

Miguel Gómez Sanabria, Consultor en Nuevas Tecnologías

David Martínez Mora, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Víctor Rafael Jofre Bernardo, Psicólogo

Sergio Lipuzcoa Serón, Ingeniero Industrial, director en 414 Capital

Víctor Rafael Jofre Bernardo, psicólogo, director de Recursos Humanos retirado

Gonzalo Manchón Sánchez-Escribano

Manuel Igual Olalquiaga, director de Banca Corporativa

José Manuel Cervantes de los Reyes, economista

Gonzalo Pérez-Ricarte Beares, economista

Carlos Sainz de los Terreros, Ingeniero Industrial

Juan Lázaro González, abogado y economista

Jose -Martin Uriarte Lopez, Jubilado

Araceli Díaz Ayuso, Auxiliar de Enfermería

Dr. David Sanz Bas, economista

Juan Ibáñez Capella, ingeniero industrial

Gonzalo Perez-Ricarte Beares (economista)

Miguel Soria Carreras, Capitán de Fragata retirado

Francisco Javier Fernández, Directivo de Banca

Alejandra Bernad, Economista

Montserrat Baz Ribó

Antonio Torrent

Dr. Guillermo Soriano-Tarín, Médico.

Dra. Blanca-Vega Bartolomé Castilla, médico La Rioja

Esperanza Marín Conde, ingeniera biomédica

Carlos Echevarria, Ingeniero

José Martín Cabiedes, IESE, consejero de EuropaPress

Dra. Ana María Luzón Peña, médico, directora de las Clínicas de Nutrición Dra. Ana Luzón

Dra. Carmen Slocker de Arce, médico especialista en Ginecología y Obstetricia

Vicente Villanueva Ochoa

Ramón Palmer Viciedo, Psiquiatra

María de los Ángeles Coll Alabau, Psicóloga Clínica

Juan Orbea Velasco, Licenciado en CC. Económicas y Empresariales

Reyes Anchisi Pradere, Colegio Highlands.

Cayetano López Fernández, abogado.

Raquel Cabrera Peiró

Fernando Larraín Bustamante, Instituto Familia y Vida – SOS Familia.

José Javier Sánchez Gómez, empresario

Fernando San Martín