Un documento promovido por la Pontificia Academia para la Vida en torno a la Inteligencia Artificial, ya sentó sus primeras bases en 2020 y ahora el gran rabino jefe Eliezer Simha Weisz y el jeque Abdallah bin Bayyah, representando al judaísmo y al islam respectivamente, han firmado en el Vaticano, su adhesión a la declaración “Rome Call for AI Ethics” (Llamamiento de Roma por la ética de la Inteligencia Artificial), algo que el Papa Francisco ha celebrado, ya que amplía el objetivo de un desarrollo tecnológico «al servicio de la justicia y la paz en el mundo». Este documento solicita a instituciones académicas, empresas privadas y Estados que todos los avances en esta materia observen su impacto en tres áreas: la ética, la educación y los derechos humanos y medioambientales. Asimismo, promueve que los sistemas de inteligencia artificial no fomenten la discriminación; que su mecanismo sea conocido por todos; que siempre haya alguien que asuma la responsabilidad por las acciones de una máquina; el respeto a la privacidad de los usuarios, su fiabilidad y la obligación de no asociar los algoritmos a prejuicios sociales, entre otros principios.

