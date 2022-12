One of Us, organizó recientemente un simposio sobre eutanasia y suicidio asistido en el Parlamento Europeo, en el que se reflexionó sobre la necesidad de reivindicar el respeto a la vida humana en toda circunstancia.

La plataforma es una iniciativa ciudadana europea que nació con el objetivo de exigir a las entidades comunitarias que garanticen la protección de los seres humanos y su dignidad, desde la concepción de la vida hasta su fin natural, en todas las áreas de competencia de la Unión Europea.

El debate recogió opiniones de varios ponentes como Catherine Glenn Foster, de ‘Americans United for Life’, primera asociación provida de Estados Unidos, que recordó que tenemos que «elegir la valentía y la lucidez y descartar la muerte prematura debida al suicidio». Foster remarcó también que todos los seres humanos «merecemos acceder a la prevención del suicidio y no al suicidio asistido».

Carlo Bellieni, neonatólogo y bioeticista italiano y profesor en la Universidad de Siena, defendió los cuidados paliativos frente a la eutanasia y el suicido asistido, mientras que Alex Schademberg, activista antieutanasia de la plataforma ‘Euthanasia Prevention Coalition’, apuntó que la eutanasia se ha vendido como «una forma de libertad, oportunidad y autonomía» sin ser nada de eso.

Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, cardiólogo, escritor y catedrático remarcó que “Desde el inicio de la profesión médica se defiende el derecho a la vida”. El catedrático recordó que, la eutanasia solo está legalizada en Europa en Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y España, y subrayó que la no extensión de los cuidados paliativos a toda la población que los necesita, genera una brecha social, puesto que quienes tienen más dinero pueden recurrir a un lugar donde aporten buenos cuidados paliativos, mientras que quienes no tengan recursos terminarán recurriendo a la eutanasia.