Autor: Oscar García Mulet

Editorial: Campomanes Editores

Colección: Persona y Familia

Número de páginas: 300

ISBN: 978 – 84 – 125224 – 5 – 7

¿Por qué hoy crecer como niños y niñas parece más difícil que nunca?

En el ambiente actual de confusión, ¿es posible acompañar adecuadamente la maduración de la masculinidad y feminidad como eje del ser de los niños?

¿Por qué son claves los primeros años de vida?

¿Cómo se deben afrontar por parte de padres y educadores?

Este texto pone de manifiesto que la persona es espíritu encarnado, como varones o como mujeres, y eso la identifica, la hace única e irrepetible.

Mons. José Ignacio Munilla (Octubre 2022)

“… no puedo más que bendecir iniciativas como esta: un libro a contracorriente que pide la honesta revisión de los planteamientos admitidos acríticamente por la sociedad. Corren nuevos tiempos y no se puede dar nada por supuesto”

Aquilino Polaino (Octubre 2022)

“Quien no tiene en sí la razón de su origen, tampoco tiene en sí una razón para el cambalache de su naturaleza. La persona no se da a sí misma el ser. El hombre no se crea a sí mismo ni crea su libertad… La persona es, pero no está hecha. En ese hacerse (vital y cultural) consiste su realización personal para lo que dispone de muchos grados de libertad. Pero ha de hacerse en y desde el ser (natural) que es”.

María Calvo (Octubre 2022)

“Frente a las insolentes pretensiones de aquellos que desean rediseñar al ser humano sobre fundamentos irracionales, una investigación seria y rigurosa, como la que lleva a cabo en esta obra Oscar García Mulet nos recuerda la necesidad de abrirnos a la amplitud de la razón y adoptar una conciencia no culposa de nuestra naturaleza, femenina y masculina, para asumir con orgullo el valor de nuestra singularidad”

Sobre el autor:

Óscar García Mulet es sacerdote y religioso Cooperador de la Verdad de la Madre de Dios, licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia por el Pontifico Instituto Teológico Juan Pablo II (2021), en Filología Catalana y diplomado en Magisterio. Actualmente es profesor a jornada completa de Educación Secundaria (desde 2005) en el Colegio Santiago Apóstol de Valencia y colaborador del Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae. En los últimos años ha colaborado en sesiones de formación con entidades como la Universidad Católica de Valencia, la Asociación Católica de Maestros o la asociación Spei Mater en temas de antropología y educación afectivo-sexual. Realiza acompañamiento personal a niños, jóvenes y familias.