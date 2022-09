La aprobación por parte del Consejo de Ministros de España de la nueva Ley del aborto es una nueva imposición ideológica que atenta contra la realidad científica del embrión humano, contra la mujer en su maternidad y contra la propia sociedad española que de manera masiva el pasado mes de Junio se manifestó en Madrid contra la nueva norma. Pero además, esta nueva ley enfrenta a los padres con sus hijas y al personal sanitario que deberá señalar públicamente su disposición a realizar prácticas abortivas a las madres gestantes.

Atenta contra la realidad científica porque el embrión nunca llegará a ser un ser humano si no lo ha sido desde el principio. Hay un tránsito paulatino desde «algo» a «alguien». De «algo» no deviene «alguien»: El ser humano no es el resultado de un desarrollo, sino que el cigoto se desarrolla como ser humano y no hasta convertirse en ser humano.

Atenta contra la mujer, porque es objeto de abandono en la maternidad, eliminando incluso su periodo de reflexión. Solo desde una legislación que promueva medidas y ayudas concretas a la mujer embarazada, la decisión de abortar será libre. De lo contrario, y tal como hace esta ley, el no promover alternativas reales al aborto es abocar a la mujer embarazada y a su pareja a la tragedia del aborto.

Atenta contra el personal sanitario que debe manifestar de manera pública en un listado su intención o no de convertirse en verdugo de los bebés por nacer.

Los padres de las chicas embarazadas no serán informados de la práctica del aborto a sus hijas. Esta imposición legal abandona a nuestras hijas y elimina los deberes y derechos de los padres en el ejercicio de su patria potestad. Por supuesto supone un fracaso en el papel educativo y de acompañamiento que los padres tenemos en la sociedad

Solamente con una apuesta firme por una mayor concienciación social por la vida humana, lograda a través de la información rigurosa y no sesgada sobre la realidad del aborto, se abriría un nuevo horizonte de comprensión y acción frente a este drama de la consideración del embrión humano como propiedad exclusiva de la mujer.

Las organizaciones sociales que trabajamos en defensa de la vida humana debemos impulsar acciones que apuesten por la vida, entre ellas la derogación de esta ley perversa que coloca a madres y padre, a hijos, a familias y al personal sanitario en el lado de la barbarie y la sinrazón que no son propios de sociedades avanzadas y civilizadas.

Análisis ley del aborto en España.

Artículo publicado en la web One Of Us.