El juzgado dictamina que los médicos pueden desconectar, en contra de la voluntad de sus padres, a Archie Battersbee, el niño de 12 años que sufre desde el pasado mes de abril daños cerebrales tras participar en un reto viral. Desde entonces se encuentra en el centro de una disputa legal entre su familia y los médicos (ver más). Los padres pidieron posponer la decisión tras el ingreso de urgencia del padre del niño en el hospital, tras sufrir, según parece, un ataque al corazón o un derrame cerebral por la tensión amte la espera de la decisión de los jueces sobre el futuro de su hijo. A pesar de la situación delicada de los padres, el juzgado decidió que los médicos pueden desconectar al pequeño al no haber visto en él «ningún signo de vida». Los padres tuvieron desde ese momento 48 horas para intentar presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de que el pequeño fuera desconectado. Los padres de Archie creen que se va a despertar: «Necesita tiempo». «Está ahí y se va a despertar, solo necesita tiempo. Todo lo que quiero es que le den tiempo para curarse», asegura su madre.

Finalmente, el 1 de agosto, la Justicia británica decidió desconectar al niño. A partir de ahora, los médicos podrán interrumpirle la respiración asistida a pesar de la oposición de sus padres.

Valoración bioética

El abordaje de situaciones de aparente muerte cerebral debe ser analizado con prudencia, dado que de la certeza del diagnóstico depende la licitud de retirar o no los medios de soporte vital. En una supuesta situación de muerte cerebral, el diagnóstico debe ser realizado por médicos expertos en el manejo de pacientes neurocríticos y se basa en una exploración neurológica completa y extremadamente rigurosa que constate un coma arreactivo y ausencia de reflejos troncoencefálicos y respiración espontánea. Las pruebas instrumentales pueden ser obligatorios en algunos casos y varían en cada país. Los de tipo electrofisiológico son el electroencefalograma y los potenciales evocados. En pacientes tratados con fármacos sedantes se utilizan pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral, como la angiografía cerebral, el Doppler transcraneal y la gammagrafía con 99Tc-HMPAO. Solo un correcto diagnóstico en este sentido puede justificar la retirada de los medios de soporte. Pero en el caso de que exista cualquier posibilidad, aunque mínima, de recuperación del paciente no deberían ser retirados en ningún caso. Debe recordarse que un paciente vivo, posee toda la dignidad de un ser humano, y su situación de gran vulnerabilidad o dependencia, así como la necesidad de utilizar costosos recursos en su tratamiento, no justifican en ningún caso su abandono. Una justa ponderación de las circunstancias en cada caso debe orientar hacia el mantenimiento de las medidas de apoyo o su retirada, cuando no existe esperanza alguna de recuperación.