Según un estudio que analizó a los adolescentes que fueron concebidos de forma natural frente a los concebidos mediante técnicas de reproducción asistida, estos últimos sufren más cuadros de ansiedad o depresión antes de llegar a la edad adulta.

Numerosos estudios han analizado las posibles diferencias y similitudes entre niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida (TRA) y los que lo han sido de forma natural. Si bien la mayoría de los estudios previos sobre niños concebidos por TRA se han centrado en la evolución perinatal y la niñez, una pequeña cantidad de estudios han extendido el periodo de seguimiento hasta la adolescencia y la adultez temprana. (Berntsen et al., 2019; Norrman et al., 2018; Rissanen et al., 2019; Svahn et al., 2015).

En el estudio que nos ocupa, se ha evaluado de forma integral el bienestar de los niños concebidos mediante TRA durante el período crítico que supone la adolescencia tardía, en la que los problemas de salud pueden resultar trascendentales en su transición hacia la edad adulta. Para ello se utilizaron los registros administrativos de 280.682 niños finlandeses nacidos entre 1995 y 2000, y compararon una serie de resultados educativos y de salud mental entre adolescentes de entre 16 y 18 años concebidos de forma natural (266.925) y mediante TRA (13.757) (Remes, et al. , 2022)

El trabajo analiza y compara varios resultados entre poblaciones adolescentes concebidos mediante TRA y de forma natural, en estimaciones promedio de población y dentro de familias que tenían al menos un hijo concebido a través de TRA y un niño concebido naturalmente, prestando especial atención a la selección de características sociodemográficas.

Las TRA son cada vez más frecuentes en países desarrollados, muchos de los cuales se han enfrentado a importantes descensos de la fecundidad, aplazamiento de la maternidad y aumento de la diversidad en las formas familiares en las últimas décadas (EspingAndersen & Billari, 2015).

De los datos del estudio, puede deducirse que los adolescentes que fueron concebidos mediante TRA tenían una mayor probabilidad de experimentar problemas de salud mental si se tienen en cuenta las características familiares y sociodemográficas. En particular, los cuadros de ansiedad o depresión fueron más frecuentes (10%), frente al 9% en los adolescentes concebidos de forma natural. Los investigadores afirman que, aunque las diferencias son pequeñas, los resultados basados en varios indicadores de salud mental son consistentes.

Además, estas diferencias también se dieron en el ambiente intrafamiliar, donde los hijos concebidos mediante TRA confirmaban estas desventajas frente a sus hermanos concebidos de forma natural, dato que confirma los resultados.

A medida que aumenta el número de niños TRA que alcanzan la adolescencia tardía y la edad adulta temprana, es importante continuar monitoreando a estos individuos para evaluar sus condiciones específicas y la gravedad y persistencia de estas condiciones a lo largo del curso de la vida. Además, la investigación futura debe buscar identificar los mecanismos a través de los cuales surgen los problemas de salud mental entre los niños concebidos por TRA durante la infancia y la adolescencia.