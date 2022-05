Revertir un aborto químico con mifepristona es seguro y eficaz.

El pasado 29 de junio de 2021 publicamos en nuestra web una noticia relacionada con la reversión del aborto químico con mifepristona.

Esta práctica, llevada a cabo en Reino Unido por el cardiólogo Dermot Kearney y la obstetra Eileen Reilly, ha sido objeto de una denuncia por parte de grupos abortistas como Marie Stopes International, el Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (RCOG) y un grupo de activistas (Open Democracy) ante el General Medical Council (GMC), organismo que regula el ejercicio de la medicina en ese país, por emplear un fármaco “sin licencia” para ese uso concreto (ver más).

No obstante, la denuncia no ha prosperado por su inconsistencia, por lo que su aplicación permitirá seguir salvando las vidas de aquellos bebés cuyas madres se arrepientan de la decisión inicial de abortar a sus hijos utilizando píldoras abortivas.

El Dr. Kearney afirma que en EEUU han nacido más de 3.000 bebés entre 2012 y enero de 2022 gracias a este procedimiento, sin que haya aumentado el riesgo de anomalías congénitas y que la tasa de éxito del tratamiento es del 50-70% en ese país, donde hay un conocimiento mucho mayor de esta terapia. En algunos estados es incluso obligatorio que las mujeres sean informadas de esa posibilidad. No ocurre así ni en Reino Unido, donde ese periodo de reflexión no existe, porque como sigue comentando el Dr. Kearney, “se supone que las mujeres embarazadas que se ponen en contacto con las agencias abortistas han decidido que definitivamente quieren proceder. No se les ofrece ningún tipo de asesoramiento, aparte de un simple cuestionario para confirmar su deseo; ni cursos de acción alternativos ni sugerencias de apoyo”. Tras el veredicto del GMC, el Dr. Kearney confía en que otros médicos británicos, alentados por este resultado, asuman esta práctica y estén dispuestos a participar en la prestación del tratamiento a quienes buscan desesperadamente esta ayuda. Por otra parte, también afirma en la entrevista que “el movimiento provida se está fortaleciendo, y poco a poco estamos consiguiendo informar al público en general de que hay opciones distintas al aborto para todas las madres con embarazos críticos y en situaciones difíciles”. Una gran noticia que no hace más que corroborar que los movimientos de defensa de la vida siguen avanzando en su objetivo de poner fin al abominable crimen del aborto, tal como fue definido por S. Juan Pablo II.