La federación europea “One of Us”, de la que es miembro el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, ha publicado un manifiesto denunciando la guerra en Ucrania donde se afirma que “Europa y la civilización occidental necesitan un verdadero rearme moral de sus principios, de sus fundamentos y de sus valores. Ese rearme comienza por la defensa de la vida de cada ser humano”.

Nos hacemos eco de las declaraciones de algunos de sus miembros:

El presidente de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja apela a “la necesidad del rearme moral de Europa y de la civilización occidental. La ausencia de principios, valores y fundamentos son muestra de una debilidad que ha sido aprovechada para la declaración de la guerra de Putin en Ucrania. El rearme moral, debe comenzar con la defensa de cada ser humano, esencia de la existencia de la Federación One of Us y de sus miembros”.

Marina Casini, Presidente del Movimiento Italiano Por la Vida (MPV): El momento que atraviesa Europa es dramático, el dolor, la agonía, el frío de la guerra nos envuelve. ¡Paz! ¡Paz! Es el grito de los pueblos de Europa. Pero ¿cómo se puede lograr verdaderamente la paz sin el respeto y la aceptación de la vida humana, de toda vida humana? La Madre Teresa, la Santa de Calcuta, al recibir el Premio Nobel de la Paz dijo: «Si aceptamos que una madre puede matar el fruto de su propio pecho, ¿qué nos queda? El aborto es el principio que pone en peligro la paz mundial”. “Si realmente queremos la paz -dijo hablando ante la ONU en 1985- aprobaremos una resolución contundente: no permitamos que un solo niño viva sin amor y eliminaremos el aborto porque es el mayor destructor de la paz y un terrible asesinato”. «. ¿Qué tiene que ver el aborto, tan «silencioso», tan «invisible», tan «privado», con la tragedia de la guerra, con su dolor vivido, con el ruido ensordecedor de las explosiones, con su «compromiso colectivo» de los pueblos?

La cuestión – escribió Carlo Casini – es descubrir el fundamento de la paz que no es el miedo […] construye la paz quien está dispuesto a dar la vida por el otro […] es el valor del hombre, la sacralidad de su vida la razón profunda y verdadera que hace que la organización de la muerte que llamamos guerra se sienta sumamente contradictoria. […] La pregunta […] desafía a todos los hombres, los llama a implementar sus proyectos de paz, firmados por todos los pueblos, que acaban de salir del horror de la última guerra mundial. […] La pregunta quiere que reivindiquemos la paz, que la devolvamos a nuestras manos. Concretamente podemos ser constructores de paz todos los días. La medida es la vida humana, toda («toda») vida salvada, es decir, reconocida, aceptada, valorada, sacada del anonimato del «no contar», en fin, amada por sí misma, como vida humana y por nosotros los cristianos como palabra del amor de Dios».

Julio Tudela Cuenca, Director del Observatorio de Bioética de la UCV, miembro de One of Us ha declarado: “La cultura de la muerte despliega toda su crueldad sobre los más débiles e inocentes. Los defensores de la vida en Ucrania, que han luchado tanto tiempo del lado de los débiles sin rostro, los no nacidos exterminados por el aborto, se entregan ahora por los débiles con rostro, niños huérfanos, heridos, perdidos, junto a familias rotas, diezmadas, torturadas por el dolor. Los que están del lado de la vida, de toda vida, se entregan ahora en cuerpo y alma por las víctimas de la guerra con el mismo empeño con que lo hacen por los no nacidos, las víctimas de la eutanasia o, simplemente, los descartados. Y es que los que aman la vida lo hacen con un amor fuerte, más fuerte que el miedo, más fuerte que la muerte. Con ellos luchamos los que amamos la vida, el respeto a la dignidad y la libertad. Al lado de cada víctima, de cada madre, de cada vientre, de cada enfermo, de cada pobre. Porque nuestra única esperanza es amar. Siempre”.

Philippe de Saint Germain, de la Fundación Jérôme Lejeune y coordinador de la plataforma cultural One of Us, dice: “La federación europea One of Us está con el sufrimiento del pueblo ucraniano y con todas las familias afectadas por la guerra. Llama a redescubrir el sentido de su unidad en sus raíces cristianas comunes, que comparten con todas las naciones europeas. Los defensores de la vida están siempre del lado de los defensores de la libertad y los derechos de las naciones. La libertad de las naciones es una condición de la paz. La federación europea One of Us apoya todas las iniciativas a favor de la paz. Llama a encontrar soluciones que respeten los intereses de todos, en la justicia y el derecho.

Christian Frei, pensador de la Plataforma Cultural One of Us: El dividendo de la paz tras el fin de la Guerra Fría se ha agotado. La agresión de Putin ha devuelto la guerra de estados a Europa. La violencia, el hambre y pronto las enfermedades amenazan a los más débiles. Más de un millón de personas ya están exiliadas. Innumerables personas esperan en refugios antiaéreos mientras sus casas quedan reducidas a escombros. Todo esto porque un pequeño círculo de gobernantes en Rusia no está preparado, por razones geoestratégicas, para reconocer un derecho humano fundamental, a saber, el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos de Ucrania. Ucrania solo quería determinar libremente su futuro. No representaba ninguna amenaza para Rusia. Sin embargo, está siendo sometido a la guerra por Rusia en violación del derecho internacional. Lo sentimos por aquellos que tienen que temer por la vida en esta guerra. Alzamos la voz por ellos, exigimos su derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad y a la libertad. Su dignidad es inviolable. Sólo podemos condenar esta guerra. Los estados europeos amantes de la paz deben enfrentarse una vez más a las duras condiciones de la lógica paradójica de la guerra y la paz. La libertad y la paz no son gratis. Deben ganarse repetidamente. One of Us defenderá la dignidad de la vida humana dondequiera que se vea amenazada por cualquier motivo.

Leontine Bakermans, de One of Us Holanda: “La dignidad y defensa de cada vida está por encima de cualquier interés social, político o militar. Cada Vida es preciosa y única, nunca hay razón para eliminar una vida humana”.

Jakub Bałtroszewicz, Secretario General de la Federación ONE OF US y Presidente de la Federación Polaca de Organizaciones Pro-vida y Pro-Familia: “Estoy muy orgulloso de que mi país, Polonia, haya abierto las puertas de manera tan amplia a los refugiados de Ucrania. La solidaridad y hospitalidad sin precedentes de los ciudadanos de mi país es una verdadera actitud pro-vida que debería ser un ejemplo para Europa y el mundo. Ahora, hagamos todo lo que podamos para detener la locura de la guerra y no olvidemos a Ucrania y sus niños cuando la guerra, con suerte, termine.

Elisabetta Pittino, integrante de la Ejecutiva de One of Us y miembro del MPV señala que: “One of Us está con el pueblo ucraniano, en particular con aquellos que hacen todo lo posible para cuidar a los niños y las mujeres, seguros de que cada mujer que lleva un hijo trae paz. “Si quieres la paz, defiende la vida”, decía San Pablo VI ya en 1977 con motivo de la X Jornada de la Paz. Nosotros, los defensores de la vida, estamos ontológicamente por la paz, por eso siempre elegimos la paz. Queremos ser constructores de paz cada vez que transformamos a un niño en el vientre de su madre de “enemigo” a hijo, conscientes de que la guerra sólo puede transformarse en paz a través de la acogida de ese ser humano como Uno de Nosotros (One of Us)”

Por su parte, el Foro de la Familia a través de su presidente, Ignacio García Juliá pone su acento en la familia afirmando que: “El pueblo de Ucrania demuestra que la familia defiende la vida tanto en la paz como en la guerra”

La Federación Española de Asociaciones Pro-vida, a través de su presidente, Alicia Latorre, destaca su “respaldo a los provida de Ucrania en estos dramáticos momentos de guerra, temor y desolación. La guerra es uno de los más amargos frutos de la cultura de la muerte, como lo es el aborto que cada día deja decenas de miles de muertes en el mundo sin que casi nadie llore por ellos o se escandalice. Es también necesario denunciar hoy una lucha terrible para los provida de Ucrania. Ellos no solamente defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no solo la defienden en situaciones contrarias a la dignidad de la persona como la guerra, la pobreza, los maltratos intra y extrafamiliares, sino que tienen que convivir con un macro negocio de tráfico de seres humanos, de compraventa de bebés por encargo, con mujeres utilizadas como fábricas de vida humana. Tristemente, Ucrania es el país que concentra mayor número de vientres de alquiler barato y es ocasión de denunciarlo y de que todo el mundo levante la voz para terminar con este sucio y denigrante negocio.

La Federación One of Us está hoy como siempre con las víctimas de la guerra. Defiende sin descanso el valor de cada vida humana nacida y no nacida, hombres y mujeres, niños y mayores y pide el respeto y cuidado de toda vida humana, desde el primer momento de su existencia. Por todo, da las gracias a los pro-vida ucranianos y personas de buena voluntad que a diario siembran la cultura de la vida y alzan su voz y sus manos para el cese de la cultura de la muerte en Ucrania y en el mundo entero.