El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) admite a trámite la demanda contra el TC por no dictar sentencia sobre la Ley del aborto de 2010. El grupo de 22 diputados que demandó el pasado junio ante el TEDH al Tribunal Constitucional español (TC) por la injustificable demora en emitir sentencia sobre el recurso contra la Ley del aborto de 2010, celebra que el TEDH ha admitido a trámite su demanda contra el TC por violación del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (ver más). El ex diputado en el Congreso por Guipúzcoa y firmante del recurso, José Eugenio Azpiroz, afirma que: “El TC tiene que emitir sentencia, es para el TC una exigencia de obligado cumplimiento. Reclamamos justicia, con independencia de que la resolución sea favorable o no, porque es incomprensible que se hayan emitido más de 2.100 sentencias de recursos presentados después y, a día de hoy, sigamos sin saber si la Ley del aborto es inconstitucional o no para los jueces”. Se trata de un paso más para que el TC cumpla con su obligación y deje de negar a los recurrentes de esta Ley su derecho constitucional a tener sentencia.