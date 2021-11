El pasado mes de octubre, Abogados Cristianos reclamó al juzgado la ejecución inmediata de la retirada de los 32 libros de temática LGTBI que la concejalía de cultura, feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Castellón ha impuesto en 11 institutos públicos y en un centro de menores de la capital de la Plana para niños de 12 a 16 años (ver aquí), y que ha contado con el apoyo de la vicepresidenta primera del Consell, Mónica Oltra. Ahora son las asociaciones de padres las que reclaman la retirada de los libros. El asunto aún está pendiente de resolución judicial. El material, que continúa en los institutos, recoge afirmaciones como «si estás follando con tres gintónics encima, una raya de coca y compartís un porro, eso no es el chemsex, eso es una fiesta de toda la vida».

Alejandro López Oliva, Doctor en Derecho e investigador del Observatorio de Bioética, analiza este controvertido tema entorno a la educación afectivo sexual de los menores.

La educación afectivo sexual concierne, entre otros, al ámbito ético moral de las personas, especialmente de los menores de edad, por lo que es conveniente que desde los poderes públicos se garantice el pleno desarrollo de su personalidad en el respeto de sus derechos y libertades fundamentales teniendo en cuenta su realidad jurídica.

La incapacidad de obrar propia de la minoría de edad, necesariamente nos lleva a tener que definir brevemente los conceptos de filiación y familia, para así posteriormente, desde la patria potestad y el interés superior del menor en el ámbito educativo, conocer en qué consiste una educación afectivo sexual adecuada.

La filiación (arts. 108 a 141 CC) es la relación de parentesco existente entre padres e hijos que determina la pertenencia de un menor a una determinada familia, de manera que los menores no pertenecen al Estado ni a los poderes públicos.

La familia es el “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños[1]” (Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño) que están bajo la patria potestad de sus progenitores. El Estado y las administraciones públicas han de protegerla jurídica y socialmente[2].

La patria potestad (arts. 154 a 171 CC), como responsabilidad parental (art. 39.3 CE), se ejercerá siempre en interés de los hijos (menores de edad no emancipados), de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos e integridad física y moral. Esta función-deber comprende las facultades siguientes: 1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral; 2º Representarlos y administrar sus bienes.

En otras palabras, la patria potestad es la primera y prioritaria forma de protección jurídica del interés superior del niño, de manera que, sólo en su defecto[3], se podrán adoptar otras medidas de protección por parte de las administraciones públicas en circunstancias extraordinarias y excepcionales de desamparo o situación de riesgo, previo pertinente procedimiento administrativo o judicial.

El interés superior del menor[4], representado por sus progenitores o legales representantes (art. 162.2 CC), “es un concepto triple: a) un derecho sustantivo de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) que puede invocarse ante los tribunales[5]; b) un principio jurídico interpretativo fundamental por el que ante varias interpretaciones se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del menor; c) una norma de procedimiento a la hora de tener que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños determinado o a los niños en general”[6].

Asimismo, por la especial situación de los menores (dependencia, inmadurez, condición jurídica y, a menudo, carencia de voz), el interés superior del niño debe ser un principio y una consideración primordial a atender por los poderes públicos en la adopción de todas las medidas que les afecten, de manera que no pueden decidir a su discreción sin valorarlo sistemáticamente, ni se le puede poner al mismo nivel que otras consideraciones (ej. perspectiva LGTBI)[7], de manera que los derechos y las libertades de los menores, como son la libertad ideológico religiosa y el derecho a la educación, sean reales y efectivas (arts. 9.2, 10, 16, 27 y 96.1 CE).

Para ello, a nivel internacional, europeo y nacional, se les ha reconocido[8] a los padres o legales representantes del menor un derecho humano fundamental y preferente específico del ámbito educativo por el que tienen la posibilidad de educar a sus hijos o pupilos de conformidad a sus convicciones (morales, religiosas, filosóficas o pedagógicas) y el Estado tiene el deber de respetarlo[9] en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y la enseñanza.

Dicho de otra forma, desde los artículos 26.3 DUDH, 18.4 PIDCP y 2.1 del Protocolo adicional CEDH[10], se afirma la primacía de los padres en el ejercicio del derecho humano fundamental del que son titulares, de manera que ni el Estado, ni las concejalías autonómicas o municipales, ni terceras personas son quienes pueden ejercer y decidir “preferentemente” el tipo de educación (filosófica, ideológica o religiosa) que quieren para los hijos o pupilos de las familias.

En palabras del Tribunal Constitucional: “el art. 27.3 CE … está estableciendo una órbita de libertad privada y de terreno acotado para el poder público, impidiendo formaciones ideológicas imperativamente propuestas desde el Estado”[11]; “es evidente que aquel artículo constitucional (art. 27.3 CE) ampara, junto a la libre elección de una cierta educación moral o religiosa, el derecho a la neutralidad ideológica de los centros docentes públicos, tal como declara la citada Sentencia de este Tribunal de 13 de febrero de 1981”[12]; “en un sistema jurídico basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. Esta neutralidad … es la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión libre o forzada por las circunstancias, no han elegido para sus hijos centros docentes con una orientación ideológica determinada y explícita”[13].

En consonancia con ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de 7 de diciembre de 1976, Caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca) ha manifestado que: “El artículo 2 (PI-2), que se aplica a todas las funciones del Estado en el campo de la educación y la enseñanza, no permite distinguir entre la instrucción religiosa y otras asignaturas. Ordena al Estado respetar las convicciones tanto religiosas como filosóficas de los padres en el conjunto del programa de la enseñanza pública” (parágrafo 51.2); “Al cumplir un deber natural hacia sus hijos, de quienes les incumbe prioritariamente asegurar la educación y la enseñanza, los padres pueden exigir del Estado el respeto a sus convicciones religiosas y filosóficas. Su derecho corresponde pues, a una responsabilidad estrechamente ligada al goce y ejercicio del derecho a la instrucción” (párrafo 52); “La segunda frase del artículo 2 implica, por el contrario, que el Estado … vela por que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa (educación afectivo sexual) sean difundidas de manera objetiva, crítica y pluralista. Se prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada como no respetuosa de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Aquí se encuentra el límite que no debe ser sobrepasado” (parágrafo 53.2).

Por tanto, el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos según sus convicciones (art. 27.3 CE) aparece subordinado a la satisfacción del derecho a la educación de sus hijos (art. 27.1 CE) para el pleno desarrollo de su personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (art. 27.2 CE), es decir, para inculcar una moral cívico-democrática o ideario educativo constitucional[14] que, necesariamente, deberá respetar cualquier educación afectivo sexual que se imparta a los menores de edad.

Para que haya una educación afectivo sexual adecuada al ideario educativo constitucional que contempla todas las facultades que componen el derecho a la educación (puntos 1 a 3 del art. 27 CE) en interés superior del menor, y no tenga un contenido de carácter adoctrinador, se ha de desarrollar dentro de los límites siguientes:

La información comunicada debe ser científica, veraz, con contenidos actualizados y tiene que evitar estigmatizar a ningún grupo social[15]. Para no vulnerar el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos, debe impartirse de modo objetivo, respetando los estándares fijados al respecto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos[16]. La obligación de la objetividad debe ser tanto más intensa cuantos menores sean las alternativas fácticas o jurídicas para los padres que no deseen una educación sexual programada por el Estado o la concejalía competente[17]. No puede estar dirigido a preconizar un comportamiento sexual determinado, ni a exaltar el sexo ni a incitar a los alumnos a dedicarse precozmente a prácticas peligrosas para su equilibrio, su salud o su futuro o reprensibles para muchos padres[18]. Debe preverse la participación de los padres para controlar el contenido de la educación sexual que reciben sus hijos, pues a ellos les incumbe prioritariamente asegurar la educación y la enseñanza de estos[19]. En este sentido, los padres deben recibir información acerca de las modalidades y extensión de la educación sexual dada por la escuela[20].

Conclusión

En conclusión, la tolerancia, la inclusión y el respeto a la diversidad afectivo sexual han de someterse necesariamente al principio del interés superior del menor respetando integralmente los derechos y libertades fundamentales del menor y de sus legales representantes para garantizar el pleno desarrollo de su personalidad (arts. 9.2, 10, 16, 27 y 96.1 CE). Por tanto, en el sistema educativo no cabe educar o enseñar a los menores de edad la diversidad afectivo sexual[21] mediante materiales, libros, ponencias o cursos que plasmen una única perspectiva o visión de la sexualidad (ideología de género LGTBI), unas prácticas sexuales pornográficas o una aversión patente contra las religiones monoteístas[22] que excluyen, señalan, discriminan y violentan a las familias (progenitores y menores) que se identifiquen con el cristianismo o el islam, o que no comparten la ideología de género ni sus prácticas sexuales.

La plena legitimidad democrática del Estado existe cuando éste “garantiza plenamente” todos los derechos fundamentales de sus ciudadanos, especialmente de padres e hijos en materia afectivo sexual concerniente, directa o indirectamente, a la ética, moral y conciencia de las personas.

Alejandro López

Observatorio de Bioética

Instituto Ciencias de la Vida

Universidad Católica de valencia

[22] Lote de 32 libros LGTBI repartidos por la concejalía de cultura, feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Castellón en 11 institutos de educación secundaria y en el centro de menores Pi Gros para menores con edades comprendidas entre 12 y 16 años:

Índice de alguno de los libros: “Buscando pollas mientras paseas. El cruising”; “Orgías con luz y a oscuras”; “El chemsex desde el activismo…”; “El lado positivo del porno”; “La injustificada mala fama de la pornografía”.

Algunas frases, conceptos y conductas de estos libros: “Conoce el cuerpo con el que follas”; “Follando que es gerundio”; “Con todo el morbo del que seas capaz, dile que estás a punto de entrar dentro de él y, cuando te diga que lo está deseando, introduce tu capullo y quédate quieto”; etc.

Libro “Gay Sex: manual sobre sexualidad y autoestima erótica para hombres homosexuales”, autor Gabriel J. Martin. Frases existentes en su contenido: “si estás follando con tres gintónics encima, una raya de coca y compartís un porro, eso no es el chemsex, eso es una fiesta de toda la vida”; “vale que te hagas un enema importante de vez en cuando porque quieres ir a una orgía y te conviene saber que no llevas sobrepeso oculto. Una vez, ocasionalmente, no es malo”; “si los dos dedos entran y salen con facilidad tu chico estará preparado para recibir tu polla, a no ser que tenga un rabo superior a la media; en ese caso debes seguir dilatando hasta los tres dedos antes de penetrarlo”; “no puedo cerrar este tema sin recordarte que hay un libro de recetas para cocinar con semen”; “sería un morbazo ir de cruising a follar con desconocidos en mitad del monte”; “ser un buen activo no va (sólo) de empotrar duro”; “¿A que no conoces a nadie bien follado y con mala leche?”; “Te he escrito este libro para mandar los prejuicios a la mierda y convertirnos, todos, en unos felices maricones bienfollados”.

Libro “El fin del armario: lesbianas, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI”, autor Bruno Bimbi. Hay una parte titulada “En nombre de Dios” dividido en varios capítulos, entre otros: “Al obispo se la comen”; “Taxi boys en el Vaticano”; “Alá no es grande y Jesús no nos ama”. Frases existentes en su contenido: “¡Ese sí que es loquísima!, me dijo otro amigo tiempo después, hablando de este otro monseñor”; “el obispo homofóbico también se la comía, confirmaban todos”; “Al obispo le dan por el culo”; “Chaperos en el Vaticano”; “Una polla para el pastor”; “escuché hablar del padre Fulano y del obispo Mengano que van a la sauna de la calle tal o contratan chaperos a domicilio”; “todos los exseminaristas que conozco tuvieron algún romance con un cura”; “siempre me pregunté por qué, habiendo tantos homosexuales en la Iglesia Católica, esa institución es tan homofóbica”.