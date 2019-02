La Federación está representada por cuarenta organizaciones presentes en diecinueve países de la Unión Europea. Una de ellas es el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

La Federación Europea One of Us, representada por cuarenta organizaciones presentes en diecinueve países de la Unión Europea, lanzará el próximo 23 de febrero en París la Plataforma Cultural One of Us. Uno de sus miembros es el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Por ello, Ginés Marco, Decano de la Facultad de Filosofía de la UCV, participará en el acto, donde filósofos, historiadores, abogados, y médicos europeos se unirán para trabajar en la renovación de una Europa fiel a la dignidad humana. La finalidad de esta nueva plataforma es despertar inteligencias y conciencias en aras a la renovación de una Europa fiel a la dignidad humana.

El lanzamiento de la nueva plataforma se realizará dentro del III Foro Europeo y Premio “One Of Us”, presidido por Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación One of Us, ex ministro de España y ex miembro del Parlamento Europeo.

Bajo la dirección del Profesor Rémi Brague, se ha elaborado para la ocasión un manifiesto en el que han participado activamente profesores del Observatorio de Bioética y miembros de la Cátedra Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos de la UCV.