Reproducción asistida. El IVI ofrece descuentos a sus clientas.

El Instituto Valenciano de Infertilidad ofrece a sus clientas tres paquetes con distintos ciclos de reproducción asistida y tratamientos (ver AQUÍ). El primero, con un coste de 19.995 euros, cabe destacar que no lo ofrecen por 20.000 euros, sino por 5 euros menos, lo que sin duda refleja el carácter eminentemente mercantilista comercial del tema, al que pueden someterse mujeres de hasta 37 años de edad. El segundo por 26.995 euros para mujeres de hasta 40 años y el tercero para mujeres de hasta 48 años por 31.995 euros. Según la propia clínica, en la actualidad estos tratamientos tienen un porcentaje de éxito de entre un 53 y un 87% con óvulos propios según se practiquen uno, dos o tres intentos de fecundación in vitro, y de entre un 70 y un 97%, con óvulos donados. Lo que no queda claramente especificado es si los precios que se indican es por cada intento o es un precio fijo con independencia de que se lleven a cabo uno, dos o tres intentos.

*Ver artículo relacionado: Problemas médicos de los nacidos por reproducción asistida.