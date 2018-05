La posibilidad de clonar seres humanos sigue suscitando una importante controversia bioética. Esta técnica se ha propuesto con dos finalidades específicas, la simplemente reproductiva, o como fuente de material para trasplante de órganos. En relación con ello, muchos expertos y organizaciones diversas estiman que este tipo de experimentos no deberían en ningún caso cruzar la línea roja de la manipulación de la línea germinal, discusión que se ha hecho más viva con la puesta a punto de las técnicas para editar el genoma. Aunque adultos sanos podrían optar a conseguir un clon suyo utilizando estas técnicas, dicha posibilidad parece aún muy remota. Sin embargo, poder clonar humanos, a partir de células fetales, para producir órganos utilizables en trasplantes o para experiencias médicas, podría ser una posibilidad real, pero incluso, en este terreno, se plantea el debate ético sobre si utilizar primates no humanos es éticamente aceptable, pues la cuestión es si el uso de estas técnicas en primates no humanos para beneficio de los humanos puede estar justificada (Ver artículo Bioethics. 2018;32:146).

