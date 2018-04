Los pocos niños que nacen anualmente con este síndrome -algo más de 200- es porque ha habido algún error en el diagnóstico que se da a las embarazadas.

El presidente de Down España, José Fabián Cámara, estima que cerca del 100% de las mujeres embarazadas, cuyas pruebas médicas apuntan a que su futuro hijo padece síndrome de Down, decide abortar. Así lo ha manifestado durante su intervención en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados. Además ha añadido que los pocos niños que nacen anualmente con síndrome de Down -algo más de 200- es porque ha habido algún error en el diagnóstico que se da a las embarazadas. Cámara ha expresado su respeto al derecho a decidir de las madres, pero ha pedido que ese derecho se ejerza con la información oportuna acerca del síndrome de Down. Asimismo ha afirmado que algunas de las mujeres que acuden a su asociación deciden finalmente tener a su hijo.

Según los datos de Down España, hay unas 34.000 personas con esta discapacidad, de las que el 59 % son hombres y el 41 % mujeres, aunque no existe un censo oficial, y la esperanza de vida de estas personas se va ampliando paulatinamente, alcanzando en la actualidad los 62 años. El número de nacimientos de niños con síndrome de Down ha ido descendiendo con los años y ha pasado de 16 por cada 10.000 nacidos en el año 1980, a los 5 por cada 10.000 en la actualidad (Ver más AQUÍ).

*Ver artículo:“La gran mayoría de las personas con síndrome de Down son felices con sus vidas”.