La esclerodermia (grupo de enfermedades que causa un crecimiento anormal del tejido conectivo) con afección de órganos internos es una enfermedad autoinmune que ocasiona problemas médicos graves. A pesar de los avances terapéuticos conseguidos, la mortalidad en esta enfermedad no ha cambiado en los últimos 40 años. En relación con ello, se publica un artículo en el New England Journal of Medicine en el que se compara el tratamiento con ciclofosfamida con el trasplante de células madre hematopoyéticas del propio paciente. Se randomizaron dos grupos, uno de 36 pacientes adultos de esclerodermia que fueron tratados con el autotrasplante y otro de 39 pacientes tratados con ciclofosfamida, comprobándose que los pacientes tratados con autotrasplante de células madre mostraron menos problemas médicos y mayor supervivencia a largo plazo que los tratados con ciclofosfamida. Sin duda, un paso más en el uso clínico de células madre adultas, que como es sabido no implica dificultades éticas específicas.