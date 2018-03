El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia ha presentado una ponencia en el Parlamento Europeo en Bruselas con motivo de la Semana de la Vida que cada año organiza y en la que One of Us participa desde el comienzo de la Iniciativa Ciudadana Europea.

El Presidente de One of Us, Jaime Mayor Oreja, inauguró la Asamblea General de la red social europea ante representantes de múltiples asociaciones internacionales, anunciando el encuentro que tendrá lugar en Valencia el 26 de Mayo en la Universidad Católica de Valencia para presentar una nueva plataforma cultural. Esta reunirá a los principales intelectuales de toda Europa y constituirá una importante fuente de pensamiento a nivel mundial.

El Observatorio de Bioética solicitó su adhesión a One of Us, y a través de Carmen Mateu, profesora de la Universidad Católica de Valencia, presentó las líneas de investigación que actualmente mantiene abiertas, tales como la edición genética CRISPR, el transhumanismo, el final de la vida o la ideología de género, señalando especialmente su trabajo en los aspectos bioéticos del inicio de la vida. Asimismo, anunció una nueva línea de estudio en la que se está trabajando desde el Observatorio: Natalidad y demografía (ver AQUÍ). Su solicitud fue aceptada por unanimidad junto a la de otras importantes entidades europeas.

Transhumanismo y progreso humano

A continuación, el Dr. Enrique Burguete, miembro del Observatorio de Bioética, presentó su ponencia “El transhumanismo y la emancipación de la naturaleza humana. Primeras manifestaciones” dentro del Congreso celebrado en el mismo Parlamento “El transhumanismo: responsabilidad en el tiempo de los robots”.

Este congreso estuvo presidido por el europarlamentario Miroslav Mikolasik y sus compañeros Marijana Petir, Alojz Peterle, Tunne Kelam, György Hölvenyi, Pavel Svoboda, Andrzej Grzyb, Peter Liese y otros miembros del Parlamento europeo, contando con la presencia de los representantes de las entidades adheridas a One of Us y público en general.

En su ponencia, Burguete valoró la propuesta transhumanista desde los conceptos de dignidad, progreso y emancipación, concluyendo que el transhumanismo no representa un verdadero progreso humano, pues en la medida que emancipa al hombre de su naturaleza biológica, cancela su esencia. Señaló, además, que el objetivo de superar la vulnerabilidad de la naturaleza humana no se alcanza acabando con la propia naturaleza humana, sino valorando la vulnerabilidad como rasgo constitutivo de nuestro ser, que nos abre a la solidaridad con los que sufren como miembros de nuestra misma familia, la comunidad de las personas.

Finalmente, el miembro del Observatorio de Bioética advirtió que la deriva transhumanista tiene su punto de inflexión en la perspectiva de género, que insta a redefinir el “yo” emancipando el sentimiento del propio cuerpo sexuado y de su funcionalidad.

En este sentido, mostró cómo la inminente legislación española a propósito del género, aspira a emancipar a los menores de edad respecto de su esencia natural, respecto de las evidencias científicas y respecto de la función protectora de la familia.

Burguete instó a la recuperación del discurso sobre los fines de la naturaleza, sobre la base de las ciencias biomédicas, la filosofía y el derecho natural. Todo ello, desde el más profundo respeto hacia los miembros de los colectivos presuntamente amparados por la perspectiva de género, cuya dignidad, el Doctor ha subrayado con énfasis.

One of Us

La iniciativa ciudadana europea One of Us fue lanzada por un grupo de ciudadanos de los países de la Unión Europea para exigir a las instituciones comunitarias que garanticen la protección de los seres humanos desde su concepción en las áreas de competencia de la Unión Europea.

Esta iniciativa reúne a casi todas las organizaciones pro-vida y pro-familia dentro de Europa y ha sido, hasta ahora, la iniciativa más exitosa en número de firmas recogidas (2 millones) y en número de países.

25 entidades europeas forman parte de la Federación Europea, aglutinando fuerzas con el claro objetivo de luchar por la defensa de toda la vida humana. El Observatorio de Bioética forma parte ya de esta entidad.