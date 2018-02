Un problema médico recurrente es si existe o no un síndrome post-aborto.

En un amplio trabajo anterior profundizamos sobre este tema y llegamos a la conclusión de que no existe un síndrome post-aborto como tal, pero si trastornos psicológicos secundarios al aborto.

Ahora Priscila K Colleman publica un estudio en el que aporta nuevos datos sobre los efectos secundarios que padecen algunas mujeres que han abortado.

En el trabajo se incluyen 987 mujeres de Estados Unidos que responden a una encuesta de índole psicológica tras haber abortado. En él un 23.7% de las encuestadas reconoce que con el aborto había terminado con una vida humana; un 14.7 presentó remordimientos; un 12.4% baja autoestima y otros sentimientos negativos; un 10.9% promiscuidad, castigos autoinflingidos y decisiones equivocadas y un 6.2% tendencia suicida.

Sin embargo, no todo fueron efectos negativos, pues un 17.5% de ellos manifestaron que habían avanzado en su vida espiritual; un 13.3% que se habían involucrado en trabajos de voluntariado relacionados con la lucha anti-aborto; un 6.4% se habían convertido en activistas próvida y un 7.5 % se había convertido al cristianismo.

Pero en el trabajo se echa de menos que no se haga referencia a aquellas mujeres que tras abortar se encuentran satisfechas con su decisión y continúan su vida con normalidad. Consideramos que este dato completaría el estudio para poder sacar una conclusión final de si existe o no, síndrome post- aborto.

