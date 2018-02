El aborto y su práctica es un tema médico y social muy sensible, desde cualquier punto de vista que se considere. Por ello, no sorprende que muchos de los que deberían participar en la realización de un aborto se muestren contrarios a hacerlo por razones emocionales y estéticas, incluso si no tienen creencias religiosas contrarias al mismo. Desde un punto de vista bioético no se les debería culpabilizar, dado que no propugnan una conducta perjudicial para los pacientes. Todo lo anterior induce a pensar que la práctica del aborto siempre debería estar sujeta a una sosegada reflexión de conciencia, aunque indudablemente, desde este Observatorio de Bioética, nuestra opinión siempre es y será contraria a las prácticas abortivas.

*Ver artículo Estatuto Biológico del embrión humano.