La Federación One of Us aplaude las declaraciones de la Asociación Médica Mundial (AMM) publicadas a finales de octubre, que afirman su completa oposición al suicidio asistido por médicos y a la eutanasia, dado que consideran “inmorales ambas prácticas en el contexto médico”. La AMM afirma que “el suicidio asistido por un médico, como la eutanasia, es contrario a la ética médica y debe ser condenado por la profesión médica. Cuando un médico deliberada e intencionalmente ayuda a poner fin a la vida de una persona, ese médico está cometiendo un acto inmoral”. La eutanasia es legal en algunos países y “la AMM se aferra firmemente a su creencia de que la eutanasia está en conflicto directo con los principios básicos de la ética médica y alienta activamente a todas las asociaciones médicas nacionales y médicos a negarse a participar en la eutanasia aun cuando la legislación nacional lo permita o esté despenalizada en ciertas situaciones”. La AMM está preocupada porque la legalización de la eutanasia puede crear una “situación de conflicto directo con las obligaciones éticas de los médicos hacia sus pacientes” y también porque las “personas vulnerables” estarán expuestas a posibles “abusos”.

(Fuente: One of Us, 18 noviembre de 2017).