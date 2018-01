El estado actual de la nutrición mundial está muy lejos de ser satisfactorio. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, 795 millones de personas pasan hambre; es decir, no tienen acceso a la comida suficiente para satisfacer los requisitos mínimos diarios de calorías. Dadas las dificultades para determinar esta cifra con exactitud, unido al hecho de que no incluye a quienes cubren el promedio mínimo anual de calorías, pero no lo alcanzan en determinados momentos, esa cifra podría ascender a unos 1.000 millones. Más difícil aún resulta estimar la cifra de personas que no consume los nutrientes suficientes, pero es probable que se encuentre entre los 2.000 y 3.000 millones. Las deficiencias de hierro, vitamina A, yodo y zinc son las más prevalentes. Paradójicamente, al menos 2.000 millones de personas ingieren calorías en exceso, muchas de las cuales presentan también deficiencias nutricionales. Por malnutrición se suele entender alimentación escasa, pero en realidad significa alimentación de mala calidad (ampliar información AQUÍ).

