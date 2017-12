La ONU cree que con esta medida no se discriminará a los posibles “hombres embarazados”.

Como consecuencia de las técnicas de reasignación de sexo en transexuales, no es insólito pensar que una mujer biológicamente considerada, pueda transformarse en un hombre tras las técnicas hormonales y de reasignación de sexo. En este sentido, es posible que ese transexual masculino pudiera quedarse embarazado tras utilizar terapéuticas de reproducción asistida. Este es el caso de Tracy Beatie, que tras nacer mujer adoptó el género masculino tras las necesarias pautas

terapéuticas, adoptando en esta nueva situación el nombre de Thomas Beatie. Un tiempo después Thomas se quedó embarazado y dio a luz un niño en 2008 (ver artículo relacionado AQUÍ). Al hilo de estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha aceptado la propuesta de Dinamarca de que en adelante no se hable de mujeres embarazadas para no discriminar a los posibles hombres embarazados, pues si no se hiciera así podría estar cayendo en una postura homófoba (ver AQUÍ). Esta propuesta nos parece peregrina y carente de toda fundamentación científica y antropológica, pues indudablemente quien se queda embarazada es la mujer biológica que era Thomas.