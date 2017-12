Los contratos que tienen que suscribir las mujeres que acceden como madres de alquiler a la maternidad subrogada, pueden incluir cláusulas perjudiciales para ellas de las cuales habitualmente no se percatan. Ahora Elizabeth Kane que fue la primera madre subrogada en Estados Unidos y que dio a luz a su hijo el 9 de noviembre de 1980 ha escrito un libro titulado “Birth Mother: The story of America’s first legal surrogate mother” en el que alerta sobre los posibles peligros que pueden existir en los contratos de subrogación para la madre de alquiler, a la vez que pone de relieve que esta práctica puede ir en contra de la dignidad de la mujer y del bien del hijo, pues en el contrato de subrogación se puede especificar que la madre subrogada no tendrá derecho a quedarse con el niño si cambia de opinión durante su embarazo. También el contrato puede incluir una cláusula que obligue a abortar a la madre subrogada si los padres intendentes por alguna razón así lo desean. Igualmente, si el embarazo tiene más de dos o tres fetos la pueden obligar a lo que se denomina “reducción fetal”, que es eliminar alguno de los fetos para dejar solamente uno. Incluso si la madre subrogada falleciera durante el embarazo se puede especificar en el contrato que debe ser mantenida con un soporte vital durante el tiempo necesario para que el feto sea viable y entonces nacer por cesárea. Es decir, se especifican diversas circunstancias que pueden oponerse a la dignidad de la madre subrogada e incluso que lleguen a cosificarla como un bien de cambio comercial.

