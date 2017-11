Muerte digna y eutanasia. ¿Se las puede equiparar? Se da a veces una cierta manipulación de las palabras, presentando la eutanasia como algo inocuo.

Con la legalización hace unos años en la Holanda de la eutanasia activa bajo ciertas circunstancias, el viejo “derecho a pedir una muerte digna” ha pasado ya a ser el “derecho a dar una muerte digna” (el salto del pedir al dar no es de poca importancia). Pero, ¿qué es más digno, esperar pacientemente la llegada de la muerte, luchando en lo posible por mitigar el dolor, o morir sin dolor a manos de otro hombre? Porque en este punto se da no pocas veces una cierta manipulación de las palabras, presentando la eutanasia como algo más inocuo de lo que es. Se dice muerte dulce, o muerte digna, para propiciar su aceptación social, como si no existiera, o como si fuera secundario el hecho central de que, en la eutanasia, un ser humano da muerte –consciente y deliberadamente– a otro ser humano inocente. (Ver más información AQUÍ).

Alfonso Aguiló – www.interrogantes.net.