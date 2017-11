El Comité de Derechos Humanos de La ONU, reunido en Ginebra esta semana, acaba de excluir a los niños no nacidos del derecho a la vida. Los 18 miembros del Comité han decidido redactar unánimemente un texto en el que se afirma que el aborto no es sólo un derecho bajo convenio, sino que debe ser asequible y efectivo para todas las mujeres. Sobre la determinación de cuándo comienza la vida, se ha acordado que cada Estado defina ese momento, según afirmó uno de los miembros del Comité, Anja Seibert-Fohr, aunque desde un punto de vista biológico está claramente definido que la vida humana empieza con la fecundación. De esta manera, la ONU trata de convertir el aborto en un derecho fundamental, a pesar de que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, formulado desde 1966, afirma que “todo ser humano tiene derecho inherente a la vida” (La Gaceta, 20-10-2017). El afán de modificar el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha despertado el rechazo de los Gobiernos de Estados Unidos, Rusia, Polonia, Australia, Egipto y Malta – entre otros – y de diversas organizaciones no gubernamentales.

