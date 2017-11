Organos para trasplantes. Entre 2 y 2 millones y medio de pacientes demandan cada año un trasplante, pero los realizados no superaron los 127.000.

La demanda de órganos para trasplantes, si se considera globalmente, es muy deficiente, ya que se estima que entre 2 y 2 millones y medio de pacientes demandan cada año un trasplante, pero los trasplantes realizados no superaron los 127.000. Es decir, solamente entre el 5 y 6% de los pacientes consiguen el deseado órgano. Sin embargo, en España se llevan a cabo 4.818 en el último año. El 90% de los pacientes que lo requieren son trasplantados. Esta realidad técnica hace que personas extranjeras deseen acudir a España para ser trasplantadas. En el momento actual, el 1,25% de los trasplantes realizados en España 446 de 4.818 son en personas no españolas, pero indudablemente las posibilidades de trasplante españolas no pueden ayudar a solucionar el problema del trasplante mundial, por lo que el “turismo de trasplante” que se puede generar habría que regularlo muy estrictamente, para que el sistema español de trasplante siguiera funcionando (ampliar información AQUÍ).