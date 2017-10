Título original: Gattaca

Año: 1997

Duración: 106 min.

Dirección: Andrew Niccol

País: Estados Unidos

En un futuro no muy lejano de nuestra realidad actual, la manipulación genética es la praxis habitual para obtener nuevos seres humanos. Sin embargo, todavía aparecen personas que han sido concebidas de modo natural y que por eso mismo, dada su condición de imperfectos, quedan laboral y socialmente relegados. El protagonista de Gattaca, Vincent Eugene Freeman, pertenece a este segundo grupo social, con una esperanza de vida bastante corta por problemas cardíacos hereditarios. Debido a su cv genético, Vincent no puede aspirar ni siquiera a ingresar en la Corporación Gattaca y a ser seleccionado para la misión espacial a Saturno. Sin embargo, trabajando como limpiador se le presentará la oportunidad de alcanzar su sueño, suplantando a una persona genéticamente superior.

Son numerosas las referencias subliminales al ADN, desde las iniciales de las proteínas que lo componen (combinadas en el título) hasta los elementos arquitectónicos, tanto en exteriores (brutalismo, expresión de materiales en bruto) como en interiores (escalera helicoidal) y a la libertad humana encarnada por el protagonista y designada por sus dos nombres y su apellido.

Aunque la película es muy anterior al actual debate bioético, ¿podría considerarse como una buena crítica al bienintencionado transhumanismo? Niccol refleja muy bien que no es posible erradicar las expresiones propias de la naturaleza humana: la libertad y el amor. La libertad de unirse uniendo los cuerpos y el amor manifestado en la confianza mutua y la entrega sin cálculo a los demás y a un ideal, más allá de las garantías ofrecidas por la identidad genética. Animo al lector a descubrir cuáles son las escenas donde se reflejan estos aspectos. La primera de ellas -y esto no es un spoiler- es la de los padres del protagonista concibiéndole en un modo ya no previsto: en el coche.

Antonio Quirós Fons

Doctor en Derecho

Miembro del Observatorio de Bioética