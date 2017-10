Transhumansimo: es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana

El concepto de “Modernidad líquida”, del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, constituye una excelente “caja de herramientas” conceptuales contra las que abordar los cambios que se plantean sobre el hombre y la naturaleza humana a partir de los más recientes avances en biotecnología y del reto planteado por el transhumanismo, entendiendo por transhumanismo la definición que ha dado de él Nick Bostrom, director del Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford y presidente de la Asociación Transhumanista Mundial: “el transhumansimo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son: el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición moral”. Entraría por tanto dentro de sus fines la alteración, el mejoramiento y el alargamiento de la naturaleza humana: alterar, mejorar, alargar e incluso no morir.