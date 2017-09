La nueva Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, presentada por el “Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea” el pasado mes de Mayo y que ha entrado en la fase de debate parlamentario, traspasa las líneas rojas de la defensa de los derechos individuales, específicamente de los menores.

El proyecto fue elaborado por la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), pero Podemos se encargó en mayo de iniciar su tramitación parlamentaria. Entre las medidas que propone cabe destacar las multas de hasta 45.000 euros a aquellos profesionales de la sanidad que apliquen terapias que «pretendan revertir la orientación sexual de la persona aún con el consentimiento de la misma», así como la capacidad de los menores de edad, desde los 12 años, para decidir someterse a tratamientos de cambio de su apariencia sexual, que, debe decirse, resultan en muchos casos irreversibles y acompañados de efectos secundarios permanentes. Además, propone imponer la obligación a los medios de comunicación de incluir en sus programaciones «para todas las franjas de edad, la diversidad de género, incluyendo la diversidad familiar LGTBI», así como introducir la ideología de género en las aulas, al obligar a los centros a incluir «contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en asignaturas como Conocimiento del Medio en la educación primaria o el movimiento LGTBI en Historia, en Secundaria».

Ya se han alzado voces de expertos alertando del riesgo que conlleva adoptar medidas en la dirección que propone el colectivo LGTBI, entre ellas la del director del Centro de innovación del Derecho de ICADE, en la Universidad de Comillas, Federico de Montalvo, que considera que permitir a los menores someterse a una cirugía de cambio de sexo sin el permiso de los padres «contradice la ley de Autonomía del Paciente.[1] Dado los riesgos para la salud que tienen estas intervenciones, un menor no podría estar capacitado para autorizar la cirugía y deberían ser los padres los que velen por el mejor interés del menor». Por otra parte, Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), rechaza la propuesta afirmando que “no me parece correcto ni adecuado; los menores deberían estar acompañados en esos momentos. Un niño de 12 años no tiene la madurez psicológica necesaria para decidir su hormonación. A los 16, probablemente sí la tengan para operarse pero yo sería partidario de que se pudiera consultar a los progenitores».[2] Hoy la ley no permite siquiera a los menores someterse a una cirugía de “cambio de sexo”, aunque tengan el aval y apoyo de sus padres. La Fiscalía de Menores debe dar antes su visto bueno.

Iván Mañero, cirujano plástico que ha realizado intervenciones de “cambio de sexo” a más de 2.000 personas, afirma en el diario ABC, tener claro que el conocimiento familiar es clave: «No estoy de acuerdo con que los progenitores no estén informados. Los padres deben saberlo, porque si no entienden la situación quizá hay un problema familiar de fondo que debería conocerse y solucionarse previamente». Por último la pediatra americana Michelle Cretella expone en un reciente artículo que dos asociaciones pediátricas líderes en Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Pediátrica Endocrina, admiten que la única evidencia sólida con respecto a las intervenciones de “cambio de sexo” en menores es el riesgo potencial que presenta para la salud de los niños.[3]

[1] http://www.abc.es/sociedad/abci-cambiar-sexo-12-y-sin-permiso-paterno-201709182204_noticia.html

[2] http://www.abc.es/sociedad/abci-nino-12-anos-no-tiene-madurez-psicologica-para-decidir-hormonacion-201709192226_noticia.html#ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=cm-general&ns_fee=0

[3] http://dailysignal.com/2017/07/03/im-pediatrician-transgender-ideology-infiltrated-field-produced-large-scale-child-abuse/

