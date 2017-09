Un aspecto con trasfondo ético indudable es determinar la remuneración adecuada para los donantes de esperma y ovocitos. En Estados Unidos la donación de una muestra de esperma se remunera con 25 a 100 dólares y los donantes pueden permanecer anónimos o no. La donación de ovocitos se remunera entre 5.000 y 30.000 dólares. En este país no hay un número establecido para el número de donaciones que se pueden hacer ni para la remuneración que se aplique. En el Reino Unido no se permite la donación anónima (ver AQUÍ).

