Producción de niños a partir de células de piel. Se ha conseguido producir ratones sanos a partir de células de piel. Problemas éticos de realizarlo en humanos

Un nuevo procedimiento técnico, la gametogénesis in vitro, va abriéndose camino entre las nuevas tecnologías. Esencialmente consiste en derivar ambos gametos, espermatozoides y ovocitos, de una célula de piel. A partir de ello se puede producir un embrión que se puede implantar en el útero de un animal y producir un animal vivo. Esto ya se llevó a cabo el pasado año por investigadores japoneses, liderados por Katsuhiko Hayashi, que produjeron ovocitos a partir de células de piel de ratas. Estas fueron fecundadas in vitro e implantadas en ratas, llegando a producirse ratones sanos (Ver AQUÍ).

El problema bioético se plantea cuando se propone la posibilidad de realizar esto en humanos, lo que teóricamente podría llevarse a cabo, pues a partir de células de piel de un varón se podrían obtener ovocitos y espermatozoides que podrían fecundarse dando lugar a un verdadero clon del donante de las células de la piel o utilizarlos en una fecundación heteróloga. Así por ejemplo, dos hombres podrían tener un hijo relacionado biológicamente con ambos, pues usando células de piel de uno de ellos se podría producir un ovocito que podría ser fertilizado con esperma del otro hombre. También de mujeres con problemas de fertilidad se podrán derivar ovocitos a partir de células de la piel, por un procedimiento menos lesivo que por estimulación hormonal, para obtener los correspondientes ovocitos.

Aunque esta técnica parece estar aún lejos de poder aplicarse en humanos, si llegara a conseguirse presentaría muchas más complicaciones éticas que en ratones. Como afirma David Lamberg, eminente biólogo de la Universidad Nacional de California, en un artículo en el New York Times “poner en práctica todo aquello que sabemos para crear cigotos humanos es peligroso porque nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, no sabemos qué resultados se obtendrán”.

*Foto: Ko Sasaki for The New York Times