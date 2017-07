Charlie Gard. Los padres del bebé gravemente enfermo admiten que ya es demasiado tarde para curar a su hijo con el tratamiento experimental que les ofrecían en Estados Unidos

Los padres de Charlie Gard, el bebé de tan solo 11 meses que ha tenido en vilo al mundo entero las últimas semanas, han decidido no seguir adelante con su lucha por la curación de su hijo ante el resultado de las últimas pruebas médicas realizadas. Este bebé sufre una rara enfermedad mitocondrial, con sólo 16 casos en el mundo, que afecta a las células que dan energía al cuerpo. Actualmente el niño no ve, no oye, ni traga ni llora. Está conectado a un respirador mecánico y es alimentado por sonda.

Tras meses de espera a que el el centro clínico Great Ormond Street de Londres les autorizara a aplicar a Charlie un tratamiento experimental que les ofrecían en Estados Unidos, Chris Gard, de 33 años, y Connie Yates han declarado que ya es demasiado tarde, que los daños son irreversibles y que van a dejar morir en paz a su bebe.

Grant Armstron, el abogado de la pareja, resumió así la situación en la vista de este lunes: «Para Charlie es demasiado tarde. Su tiempo se ha agotado. El daño muscular es irreversible y el tratamiento ya no tendrá éxito». En el juicio que se estaba celebrando en Londres, el magistrado Francis, un juez de Familia, tenía que decidir si autorizaba el deseo de los padres de llevar a su hijo a Estados Unidos para someterlo a un tratamiento experimental. Ahora ellos mismos renuncian, ante las evidencias médicas, de que no existe cura para Charlie.

El neurólogo neoyorkino Michia Hirano aseguraba desde Estados Unidos que existía un 10% de posibilidades de éxito con su tratamiento. Por ello viajó a Londres, sometío a Charlie a nuevos escáneres y tras una reunión con los facultativos que atienden a Charlie, llegaron a la conclusión de que ya no se puede hacer nada. Esta decisión la tomaron el viernes, pero no lo han comunicado hasta hoy para poder pasar unos días de tranquilidad junto a su hijo.

Chris Gard, el padre, lamentó que los litigios en los tribunales hicieron perder un tiempo crucial, en el que a su juicio se podía haber logrado ayudar al bebé. El abogado de los progenitores anunció con esta expresión que llega la hora de la muerte del bebé: «Ya no atiende a los intereses de Charlie mantenerlo con un ventilador» (ABC 24-07-2017)



*Fotos públicas: Facebook