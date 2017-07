Genoma humano, todavía quedan “huecos” en él que no se han conseguido secuenciar

Recientemente la revista STAT ha publicado un artículo sobre la importancia de terminar de secuenciar el genoma humano. Desde que la secuencia se obtuvo en 2003 (ver AQUÍ), todavía quedan “huecos” del genoma que no se han conseguido secuenciar. Al principio se pensó que estas regiones no tendrían mucha importancia, pero las nuevas tecnologías de secuenciación están revelando qué genes importantes podrían no estar identificados. Así, parece que sería muy útil descifrar la secuencia de estas regiones, pues diversos genes desconocidos podrían tener relación con distintas enfermedades.

En un momento en que los nuevos avances en edición genética han precipitado un intenso debate sobre la conveniencia o no de modificar el genoma humano, estos datos nos llaman a ser cautelosos y reconocer que aún nos queda mucho por saber sobre nuestro propio genoma.

*Ver artículo “La edición genética hoy. Su valoración bioética”