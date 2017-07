Feminista inglesa en contra de la maternidad subrogada por considerar que daña a las mujeres y a los niños

Julie Bindel, inglesa, nacida en 1962, activista feminista y lesbiana, a la que el “Independent” la incluyó en 2010 en su lista “los 101 gays y lesbianas más influyentes de Gran Bretaña”, aunque no ha sido una activista por el matrimonio gay porque cree que el Estado no debería regular estos matrimonios, manifiesta que le indigna que ciertas mujeres sean consideradas sin valor, o inferiores. Por ello, tiene claro tiene claro que la industria de los vientres de alquiler daña a las mujeres y a los niños y dice que no debe ser legalizada en ningún país. Advierte además de que no puede justificarse nunca bajo la tapadera de los casos “altruistas”, que son un mero truco para legitimar un negocio millonario. Ha estado en la India y en Camboya conociendo la situación de las mujeres pobres que allí se dejan inseminar y embarazar para proporcionar hijos a “blancos ricos de Occidente”. Ahora colabora con la plataforma internacional “Stop Surrogacy Now” y ha visitado España junto con otros activistas para pedir que España mantenga sus leyes que no reconocen ningún tipo de gestación por vientre de alquiler (Ver AQUÍ).

*Foto: Andoc