Preembrión, uso del término a lo largo del tiempo. Según un estudio, no se ha incrementado con el paso de los años sino que cada vez es menos empleado en la literatura biomédica

En un reciente artículo se realiza un estudio del uso del término “preembrión” desde su origen en junio del año 1979 hasta el final del año 2014, tanto en la literatura científica como la bioética. Se compara su evolu­ción en el tiempo con otros términos usados corrientemente en la embriología. Asimismo, se estudia cuáles son las revistas en las que más aparece este término, su índice de impacto dentro de las revistas de su ámbi­to y cuáles son los autores que más lo emplean. El término “preembrión” surge en la literatura científica en 1979, permaneciendo durante unos 6 años sin volver a aparecer en la bibliografía científica. Después, tras un aumento de artículos que abarca la década de los años 90, empieza a decrecer su uso sin haber llegado a desaparecer del todo. Este estudio pone además en evidencia que el uso de la palabra “preembrión” no se ha incrementado con el paso del tiempo; al contrario, cada vez es menos utilizada en la literatura biomédica. Esto no sucede con otros términos que hacen referencia al embrión antes de la implantación, que no han cesado de aumentar durante estos años, tanto en relación con la especie humana como con otras especies anima­les. Asimismo, esta palabra tiene un uso hipertrofiado en seres humanos sin un motivo aparente, lo cual avalaría el carácter artificial de este término. Por último, el término “preembrión” aparece muy poco en revistas del área de biología de la reproducción, pero sí lo hace en las de obstetricia y ginecología, donde se publican muchos artículos sobre reproducción asistida. En conclusión, en vez de sustituir a clásicos términos embriológicos, la palabra “preembrión” parece no afectar el uso de ellos y en las discusiones actuales sobre la condición humana del embrión ya no es utilizado este término.

