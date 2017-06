Donación de óvulos. Vídeo testimonio donde varias mujeres que han recurrido a esta práctica cuentan su terrible experiencia

Al menos un tercio de los niños nacidos por reproducción asistida en toda España lo son por donación de óvulos. Durante el año 2013, fueron transferidos 27.106 embriones procedentes de óvulos de donante al útero de mujeres que no pueden ser madres con óvulos propios, según se recoge en el último registro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

Por otro lado, la industria de la reproducción asistida en los Estados Unidos se ha convertido en un negocio multibillonario. ¿Su principal producto? Óvulos humanos. En todo el mundo se solicitan mujeres jóvenes y se ofrecen hasta $100.000 por sus óvulos “donados” para “ayudar a hacer realidad el sueño de otras personas” (The Center for Bioethics and Culture Network).

¿Son conscientes las donantes de óvulos de los riesgos que corren? ¿Se les informa debidamente? Este interesante vídeo recoge testimonios de mujeres que donaron sus óvulos y sufrieron graves complicaciones durante el proceso.