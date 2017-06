Adopción de embriones humanos congelados. La prestigiosa revista científica “Acta Bioethica” publica un artículo elaborado por investigadores del Observatorio de Bioética acerca de su valoración ética.

En los últimos días se ha publicado en la prestigiosa revista Acta Bioethica, una revista JCR, un artículo de nuestro grupo de trabajo sobre la valoración moral de la adopción de embriones humanos congelados, haciendo especial referencia al Magisterio de la Iglesia Católica sobre el tema. El artículo “Moral assessment of frozen human embryo adoption in the light of the Magisterium of the Catholic Church”, hace referencia a que cada día aumenta el número de embriones humanos congelados, y no se prevé que su número disminuya, por lo que parece necesario buscar una solución a este problema. Se han planteado cuatro posibles: a) descongelarlos y dejarlos morir; b) descongelarlos y donarlos para investigaciones biomédicas; c) descongelarlos y donarlos en adopción; y d) dejarlos congelados indefinidamente.

En este trabajo se evalúa la moralidad de estas cuatro posibles soluciones, y especialmente de la adopción de los embriones humanos congelados, a la luz del Magisterio de la Iglesia Católica, que en su Instrucción Dignitas Personae se pronuncia por la ilicitud de dicha práctica. También se revisan distintas posturas de moralistas expertos favorables o no a la adopción de embriones humanos congelados. Igualmente se reflexiona sobre en qué medida la doctrina contenida en Dignitas Personae puede obligar en conciencia a los fieles católicos. Finalmente se realiza una evaluación personal de la adopción de embriones humanos congelados tratando de buscar razones morales que fundamenten el por qué del juicio negativo manifestado por el Magisterio Católico.

Nos parece que es éste un tema ético importante sobre el que merece reflexionar en profundidad como se ha tratado de hacer en este artículo.

*Ver Estatuto Biológico del Embrión Humano.