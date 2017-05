Niños con síndrome de down: Si bien es cierto que al menos hasta 2014 la totalidad de las mujeres que optaron por someterse a la prueba que detecta malformaciones en el feto decidieron finalizar su embarazo al conocer que su hijo nacería con Síndrome de Down, los datos demuestran que en Islandia siguen naciendo niños con la trisomía 21 y, por supuesto que no son “aniquilados”.

Recientemente, algunos medios de comunicación afirmaban que en Islandia todos los niños con síndrome de Down son abortados Ahora, y en relación con ello, se publican datos que contradicen esta información. Según los datos del Ministerio de Salud islandés, entre 2007 y 2012, las 38 mujeres a quienes se diagnosticó durante su embarazo que su hijo nacería con Síndrome de Down decidieron abortar. En 2013, ocurrió lo mismo con los 15 casos detectados, y en 2014, otras 11 mujeres pusieron fin a su embarazo al descubrir que su hijo nacería con la alteración genética de la trisomía 21. Son los últimos datos oficiales disponibles. Sin embargo, durante el mismo periodo de tiempo, según la misma fuente oficial, 22 niños nacieron en Islandia con Síndrome de Down. En 2016, según la Asociación de Síndrome de Down en Islandia, nacieron seis nuevos bebés con la alteración genética. Aunque no hay datos oficiales sobre el aborto en 2016, la asociación tiene constancia de que el año pasado nacieron en Islandia un total de seis bebés con Síndrome de Down. Si bien es cierto que al menos hasta 2014 la totalidad de las mujeres que optaron por someterse a la prueba que detecta malformaciones en el feto decidieron finalizar su embarazo al conocer que su hijo nacería con Síndrome de Down, los datos demuestran que en Islandia siguen naciendo niños con la trisomía 21 y, por supuesto que no son “aniquilados”.