Medicación abortiva a domicilio. La web holandesa women on web ofrece un tratamiento abortivo que envía por mensajería tras venderlo por internet.

La web holandesa de women on web[1] ofrece medicación abortiva a base de mifepristona (RU-486) y misoprostol para servir a domicilio a través de mensajería con una simple petición en su página, tras la que pide “una donación de, al menos, 90, 80 o 70 euros”. En esta página web se afirma textualmente que “un aborto médico puede realizarse de manera segura y sin riesgo para su salud en su hogar, siempre que cuente con la información correcta y tenga acceso a cuidado médico de emergencia en caso de que sufra alguna complicación”. Ambos fármacos necesitan legalmente una prescripción médica, por lo que su venta en internet es ilegal.

La mujer que sienta la tentación de hacer un pedido “abortivo” en esta página debe conocer que los efectos secundarios de la RU-486 son frecuentes y objetivos, destacando hemorragias vaginales, dolor abdominal, náuseas, vómitos y fatiga.[2] En algunos casos la intensidad de la hemorragia vaginal hace necesaria una transfusión sanguínea.[3],[4] Entre septiembre de 2000 y septiembre de 2004 se notificaron 607 accidentes secundarios[5]: 237 hemorragias, 1 con fallecimiento de la paciente, 42 con riesgo de muerte, 168 graves, 68 que requirieron transmisión sanguínea; 66 infecciones, 7 casos de shock séptico, 3 con fallecimiento, 4 casos graves potencialmente fatales; 513 pacientes requirieron una intervención quirúrgica secundaria posterior, 235 de urgencia y 278 no urgente. Se puede considerar como un efecto secundario la necesidad de tener que realizar un aborto quirúrgico al fallar el aborto químico. Esta posibilidad oscila entre el 1% y el 10% de los casos. Esta segunda intervención quirúrgica secundariamente puede incrementar el riesgo de esterilidad permanente.[6]

En cuanto al misoprostol, los efectos secundarios más frecuente son náuseas, vómitos, diarrea, mareos, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre.[7]

El aborto inducido con mifepristona se asocia a porcentajes más elevados de hemorragias, náuseas, vómitos y dolor abdominal, que el quirúrgico; presenta efectos teratogénicos en caso de que el embarazo prosiga y requiere más visitas hospitalarias. Existen además contraindicaciones para la administración de mifepristona, tal como figura en el prospecto del fármaco, como son, de forma absoluta: embarazo ectópico conocido, reacciones alérgicas a estos fármacos, porfiria hereditaria, insuficiencia suprarrenal y tendencia hemorrágica si han transcurrido más de 63 días desde la última menstruación. Son contraindicaciones relativas, el que la mujer esté recibiendo corticoides, padecer anemia severa, tener factores de riesgo o enfermedad cardiaca y padecer asma.[8]

Presentar este tratamiento abortivo como seguro, venderlo por internet y no exigir control farmacéutico en su dispensación y médico en su administración, supone un atentado contra la salud de la mujer. Además, es suministrar información engañosa y convierte el drama de la mujer que aborta y del feto que muere en una frivolidad más, a la que se pretende equiparar con cualquier compra on-line, como si no se estuviera poniendo en riesgo cierto la vida de seres humanos.

*Ver estatuto biológico del embrión humano.

