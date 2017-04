Aborto en EEUU. Norma McCorvey, icono y activista de los derechos reproductivos, fue defensora del aborto hasta que en 1995 se declaró opositora tras bautizarse por el rito católico.

Norma McCorvey, conocida por el pseudónimo “Jane Roe”, con el que puso la demanda del caso que estableció el derecho constitucional al aborto en EEUU, ha fallecido a los 69 años en una residencia de Katy (Texas). El periodista Joshua Prager, que trabaja en un libro sobre el histórico fallo “Roe v. Wade” confirmó al Washington Post la muerte de la activista por una enfermedad del corazón. McCorvey, que tenía 22 años cuando su caso llego al Supremo, pasó casi toda su vida en el centro del debate sobre el aborto en Estados Unidos, primero como icono y activista de los derechos reproductivos y, a partir de 1995, como férrea opositora al aborto tras bautizarse por el rito católico. Cuando presentó la demanda en 1970, McCorvey buscaba poder abortar legalmente tras un embarazo no deseado, por lo que apeló una ley estatal de Texas que, como la mayoría de los Estados entonces, solo permitía la práctica en caso de que peligrara la vida de la mujer. Lo que no se esperaba era que su caso acabaría pasando a la historia con la sentencia del Supremo que abrió la puerta a la legalización del aborto en el país. El Supremo dictaminó que una mujer, junto con un equipo médico, puede optar por abortar en los primeros meses de embarazo sin cortapisas legales, aunque con restricciones si el estado de gestación es más avanzado. El fallo técnicamente no indicó que el aborto fuera legal, sino que declaró inconstitucional la interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre la continuación de su embarazo. Sin embargo, en 1995, dijo que su demanda había sido una equivocación y se declaró contraria al aborto, tras ser bautizada como católica por un reverendo líder de un grupo antiabortista (Agencia EFE 18-02-17).

*Ver “Estatuto biológico del embrión humano”.

*Foto: Photostock